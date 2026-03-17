DRÁMA v Alpách! Bratov zmietla lavína neďaleko zjazdovky, jeden skončil v bezvedomí...TRAGICKÉ SPRÁVY z nemocnice

TONALE PASS – Dovolenka v talianskych Alpách sa zmenila na horor. Dvaja bratia sa rozhodli, že si zalyžujú na ľadovci mimo zjazdovky. Náhle však spustili lavínu, ktorá zmietla oboch. Jeden z mladíkov zostal uväznený hlboko v snehu. Na miesto bola privolaná helikoptéra.
Na ľadovci Presena v lyžiarskom stredisku Tonale Pass v talianskych Dolomitoch došlo k veľkej tragédii. V pondelok 16. marca sa na zjazdovku vybrali aj dvaja bratia z Poľska. Keď ich lanovka vyviezla hore (2 700 m.n.m.), rozhodli sa lyžovať po neupravenom snehu. Následne spustili lavínu, ktorá oboch strhla. Informuje o tom La Repubblica.
Brata vzkriesil ešte pri zjazdovke, ani to nepomohlo
Viacerí lyžiari a turisti boli svedkami tejto desivej scenérie. Jeden z mladíkov skončil hlboko pod snehom. Nereagoval ani na bratovo volanie. Ten ho nakoniec zo snehu vyslobodil. Bol v bezvedomí, no do príchodu záchranárov mu brat pomohol aspoň obnoviť dýchanie.
Na miesto dorazila helikoptéra aj lavínový pes. Mladíka, ktorý mal len 20 rokov, previezli do nemocnice v Trente. Od prvých chvíľ bol jeho stav hodnotený ako kritický. Krátko na to ho vyhlásili za mŕtveho, uvádza poľský Fakt.
"Obaja lyžiari mali štandardné vybavenie, no nachádzali sa mimo zjazdovky. Keď dorazil záchranný tím, chlapec mal už obnovené dýchanie, ale jeho stav bol kritický. Lyžovali sa veľmi blízko zjazdoviek a po spustení lavíny to personál aj návštevníci celé videli," povedala starostka neďalekej obce Andrea Zampattiová.
Prípad už prebrali talianski carrabinieri. V Lombardii platí vysoké lavínové nebezpečenstvo. Spôsobujú to vysoké denné teploty, ktoré topia sneh aj vysoko v horách.