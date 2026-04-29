Putin varuje Trumpa pred útokom na Irán! Pozemná invázia by mala podľa neho katastrofálne následky

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, oznámil Putinov poradca Jurij Ušakov. Telefonický rozhovor, ktorý sa konal z iniciatívy ruského prezidenta, trval viac než jeden a pol hodiny a bol otvorený a vecný, doplnil Ušakov. Šéf Kremľa v ňom okrem iného varoval pred dôsledkami obnovenia amerických a izraelských útokov na Irán. Trumpovo rozhodnutie predĺžiť prímerie vo vojne označil Putin za múdre. Informovala o tom agentúra TASS.
Podľa ruskej agentúry išlo v poradí o 12. telefonát Putina s Trumpom od jeho návratu do Bieleho domu v januári minulého roka. Predchádzajúca takáto konverzácia sa konala 9. marca. Putin povedal Trumpovi, že prípadná pozemná invázia v Iráne by bola neprijateľná a nebezpečná. Pozornosť upriamil na to, že ak USA a Izrael obnovia útoky proti Iránu, bude to mať mimoriadne škodlivé dôsledky nielen pre región, ale aj pre celé medzinárodné spoločenstvo.
Šéf Kremľa zároveň predložil šéfovi Bieleho domu viacero návrhov zameraných na vyriešenie sporov, ktoré sa týkajú iránskeho jadrového programu. Lídri hovorili aj o vojne na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii. Putin podľa Ušakova na žiadosť Trumpa informoval o súčasnej situácii na bojisku a o ukrajinských útokoch na civilné ciele v Rusku a vyhlásil, že je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas nadchádzajúcich osláv Dňa víťazstva v druhej svetovej vojne - 9. mája. Trump tento návrh podporil.
Ciele operácie budú dosiahnuté
„Náš prezident opätovne potvrdil, že ciele špeciálnej vojenskej operácie budú v každom prípade dosiahnuté,“ uviedol ďalej poradca Putina s odkazom na termín, ktorým Moskva označuje ruskú inváziu na Ukrajinu. Rusko by však podľa neho uprednostnilo, aby k ukončeniu vojny viedli rokovania. „Donald Trump je presvedčený, že dohoda, ktorá by ukončila konflikt na Ukrajine, je už na dosah ruky,“ tlmočil Ušakov vyjadrenia amerického prezidenta. Diplomatické urovnanie konfliktu by si podľa Putina vyžadovalo, aby ukrajinské prezident Volodymyr Zelenskyj „prijal známe návrhy, ktoré boli opakovane predkladané, a to aj zo strany USA“.
Putin a Trump počas telefonátu podľa Ušakova tiež vyjadrili podobné názory na „správanie kyjevského režimu“ pod vedením Zelenského, ktorý „presadzuje politiku predlžovania konfliktu“. Ruský prezident vyjadril Trumpovi podporu, keď odsúdil streľbu počas sobotňajšej galavečere s novinármi za účasti Trumpa vo Washingtone. Lídri diskutovali aj možnostiach vzájomne prospešných spoločných projektov v hospodárstve a energetike a dohodli sa, že zostanú v kontakte.