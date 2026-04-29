Taraba na Kysuciach: Do regiónu tečú státisíce eur! Odpad sa bude triediť efektívnejšie a bez drahších poplatkov

KYSUCE - Vďaka zavedeniu efektívneho systému triedenia odpadov zníži osem samospráv Mikroregiónu Bystrická dolina množstvo celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu o vyše 1 200 ton ročne, ktorý by inak skončil na skládkach. Investíciu za viac ako 885 tisíc eur ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne so starostom obce Stará Bystrica Jánom Podmanickým.

Ministerstvo životného prostredia SR pod Tomášom Tarabom finančne podporuje efektívne nakladanie s komunálnym odpadom naprieč celým Slovenskom. „Dnes sme v rázovitej kysuckej obci, v Starej Bystrici, podporili z eurofondov investíciu do efektívneho narábania s komunálnym odpadom pre takmer 18 tisíc obyvateľov Mikroregiónu Bystrická dolina. Čím menej odpadov skončí na skládkach, tým nižšie poplatky za komunálny odpad budú ľudia platiť. Rovnako ale máme víziu pre odpad, ktorý už nie je možné spracovať, vybudovať na Slovensku aspoň 4 moderné zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorý už nie je možné recyklovať a ktoré umožnia premeniť odpad na teplo alebo elektrickú energiu,” zdôraznil Taraba. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na predložilo na ministerstvo združenie Mikroregión Bystrická dolina so sídlom v Starej Bystrici, ktoré splnilo všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. „Ďakujem pánovi vicepremiérovi za intenzívnu podporu kysuckých samospráv pri realizácii zmysluplných investícií, ktoré finančne nezaťažujú obecné rozpočty,“ dodal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický. 

Podpora zmysluplných projektov

Dôležitosť podporovať zmysluplné projekty samospráv ocenil aj predseda Mikroregiónu Bystrická dolina a starosta obce Zborov nad Bystricou, Juraj Hlavatý. „V rámci realizácie projektu nakúpime techniku na zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov, kuchynského odpadu, olejov, ale tiež šatstva, textilu či drobných stavebných odpadov. Čo je však dôležité, na konci dňa zefektívnime nakladanie s komunálnymi odpadmi pre našich občanov, čím ich ochránime pred zvyšovaním poplatkov za komunálne odpady,” uzavrel Hlavatý. 

Na implementáciu projektu budú využité existujúce zberné dvory v obciach Zborov nad Bystricou a Oščadnica. Zvýšená miera vytriedenia komunálnych odpadov zníži množstvo skládkovaného odpadu. Očakáva sa vytriedenie 1 214,55 ton odpadu ročne.  Projekt tak podporí prechod regiónu na obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov a naplnenie cieľov Integrovaného územného rozvoja Žilinského kraja v oblasti životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú približne 885 tisíc eur, pričom celková výška nenávratného finančného príspevku je viac ako 814 tisíc eur.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

