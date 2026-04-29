ŠOKUJÚCE Šaty manželky ministra Hegsetha rozdelili internet: Známy e-shop ich ponúka za SMIEŠNU cenu!

WASHINGTON – Galavečer vo Washingtone, na ktorom boli prítomní všetci členovia kabinetu prezidenta USA, poznačila streľba. Pred týmto incidentom prebiehalo ale všetko podľa plánu. Do známeho hotela postupne prichádzali hostia, medzi ktorými bol aj minister obrany USA Pete Hegseth s manželkou. O jej šatách začali po sociálnych sieťach kolovať veľmi nevyberavé informácie.
V nedeľu 26. apríla sa konal v hoteli Washington Hilton vo Washingtone D.C. Galavečer, ktorého sa zúčastnil prezident Trump s manželkou aj všetci členovia jeho kabinetu. Večer poznačila streľba a pokus o atentát Donalda Trumpa a jeho ministrov. Dovtedy ale prebiehalo všetko podľa harmonogramu.
Na e-shope za 12 eur
Medzi hosťami sa objavil aj minister obrany USA Pete Hegseth s manželkou Jennifer Rauchetovou. Verejnosť upútali najmä jej šaty. Niektorí nemohli uveriť tomu, čo vidia. Prominentný pár, ktorý sa pohybuje vo vysokých kruhoch politiky USA, sa prezentoval veľmi netradične. Manželka ministra obrany mala mať oblečené šaty, ktoré sú v ponuke aj na celosvetovo známom e-shope.
Jedna používateľka sa vyjadrila na sociálnu sieť X nasledovne: "Manželka Peta Hegsetha mala počas galavečera oblečené šaty z Temu. Nežartujem."
Následne autorka priložila vedľa seba fotografie manželského páru Hegsethovcov z onoho večera a šaty v ponuke na Temu. Podobnosť šiat bola viac ako zjavná. V ponuke na internete sa šaty predávajú za 12 eur a 13 centov.
Ľudia po celom svete veľmi dobre vedia, že Temu je charakteristický svojimi ultra nízkymi cenami. Po dodaní produktu sa ale častokrát objaví veľká dávka kritiky pre nekvalitný materiál, poškodenie, alebo iné problémy.
Iní používatelia sa tiež prikláňali k tejto zhode a dodali, že rovnaké šaty našli aj na Amazone alebo Sheine. Horšie je, že ich objavili aj na rôznych iných kontroverzných weboch, ktoré majú ponúkať "lacné, ale kvalitné oblečenie".
Rozdielne názory verejnosti
V komentároch sa spustila vlna kritiky: "Výborne. Aj tak je to len najmenšia škoda, akej sa Hegseth ako minister dopustil." Niekto ďalší sa o Rauchetovej vyjadril len jedným slovom "fuj" a dodal: "Už teraz všetci vidíme, aký má Hegseth príšerný vkus."
Iní ale oponovali, že šaty Jennifer Rauchetovej boli skutočne drahé, len Temu ich napodobnilo a na internete sa určite nepredávajú v takej istej kvalite. "Ste si istí, že ich Temu neskopírovalo, aby vyzerali ako originál? Veď presne takto to robia so všetkým." Skupine komentujúcich by dokonca ani nevadilo, keby boli šaty skutočne z Temu. Zastávajú názor, že na nakupovaní s obmedzeným rozpočtom nie je nič zlé.