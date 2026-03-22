Slovenské pohoria hlásia prvý stupeň lavínového nebezpečenstva: Pozor na nový sneh a silný vietor!

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo vysokých polohách všetkých slovenských pohorí platí v nedeľu len malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.
Malé lavínové nebezpečenstvo je koncentrované najmä vo výške nad 2000 metrov nad morom v severnom tienistom sektore. Vplyvom sneženia a vetra sa na záveterných severovýchodných a severozápadných svahoch vytvorili snehové dosky a vankúše rôznej hrúbky a tvrdosti, ktoré tvoria kritickú nebezpečnú vrstvu. Lavínu bude možné uvoľniť pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch sa môžu tvoriť menšie samovoľné mokré lavíny z nového snehu.
Snehová pokrývka je na južných svahoch ráno tvrdá, po nasvietení slnkom mäkká. V severných sektoroch je snehová pokrývka prevažne stabilná, ale nenosná. Za poslednú periódu sneženia pripadlo do 10 centimetrov nového snehu. Leží na tvrdom podklade, nie je dostatočne previazaný a je náchylný na uvoľnenie lavíny.