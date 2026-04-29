Veľké vyhlásenie z Bieleho domu! Trump prezradil plány s Mesiacom aj zverejnenie tajných spisov o UFO

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v stredu uviedol, že americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) má šancu vrátiť astronautov na povrch Mesiaca ešte pred koncom jeho funkčného obdobia v roku 2029. Zároveň oznámil, že jeho administratíva plánuje v blízkej budúcnosti zverejniť čo najviac informácií o neidentifikovaných lietajúcich objektoch (UFO), informovali agentúry AFP a Reuters.
Trump to vyhlásil v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde prijímal štyroch astronautov misie Artemis 2, ktorí sa nedávno vrátili z letu okolo Mesiaca. Počas misie títo astronauti ako vôbec prví ľudia na vlastné oči videli aj odvrátenú stranu Mesiaca.
Na otázku, či NASA stihne pripraviť návrat ľudí na Mesiac do konca jeho druhého mandátu, Trump odpovedal, že „neradi hovoríme určite“, no podľa neho má NASA „slušnú šancu“. V súvislosti s plánmi na zverejnenie dokumentov o UFO Trump povedal, že niektoré z nich budú podľa jeho názoru veľmi zaujímavé.