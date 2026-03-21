Horskí záchranári pomáhali Poliakovi: Zraneného transportovali z chaty pod Borišovom do nemocnice

Horskí záchranári pomáhali zranenému Poliakovi na chate pod Borišovom. (Zdroj: hzs.sk)
MARTIN - Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali na základe tiesňového volania v sobotu dopoludnia na chate pod Borišovom. Pomáhali 35-ročnému Poliakovi, ktorý si poranil členok. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Úraz členka si Poliak spôsobil ešte v predchádzajúci deň. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky. „Po vyšetrení, ošetrení a zafixovaní zranenej končatiny transportovali záchranári muža na nosidlách pomocou istenia lanovou technikou k terénnemu vozidlu HZS a následne ho previezli do nemocnice v Martine,“ doplnili horskí záchranári.