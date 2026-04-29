Zázrak po rokoch boja: Ťažko chorá Konvičková hlási skvelé správy! Konečne sa mi podarilo...

MALEDIVY - Nevyliečiteľná choroba ju nezlomila, práve naopak! Speváčka Markéta Konvičková (31) opäť ukázala, že je neskutočná bojovníčka. Po rokoch náročného zápasu so zákerným ochorením pľúc prichádzajú konečne dobré správy, ktoré potešili nielen ju, ale aj jej fanúšikov.
Už viac než šesť rokov zvádza ťažký boj, ktorý by mnohých zlomil. Náročná liečba, hormonálne injekcie a výrazné chudnutie sa podpísali na jej tele aj vzhľade. Speváčka dokonca priznala, že jej pleť začala meniť farbu. Napriek tomu sa nikdy nevzdala – a dnes zbiera prvé ovocie svojej obrovskej sily.
Aktuálne si užíva zaslúžený oddych na exotických Maldivách, kde načerpáva novú energiu. A výsledky? Tie sú viac než viditeľné! „Darí sa mi priberať,“ pochválila sa nadšene a fanúšikovia okamžite zareagovali. Na sociálnych sieťach sa to len hemží komplimentmi. „Ste veľmi pekná. A vôbec nie ste taká chudá,“ odkázala jej jedna zo sledovateliek. Markéta žiari spokojnosťou a je jasné, že dovolenka jej mimoriadne prospieva.
Otvorene prehovorila aj o jazvách, ktoré jej choroba zanechala. Tie sa rozhodla premeniť na symbol sily. „Za každú jazvu som si sľúbila tetovanie. To posledné mám v slabine – SEBALÁSKA,“ prezradila. Silný odkaz doplnila slovami, ktoré by si mal vziať k srdcu každý: „Prajem ju každému z vás, pretože všetko sa začína v nás.“
Na dovolenke ju sprevádza jej partner, pilot René Kuboš (38), a ich rozkošná päťročná dcérka Amálka. Rodinná pohoda, slnko a more robia zázraky – a zdá sa, že Markéta konečne prežíva obdobie, na ktoré tak dlho čakala. Jej príbeh je dôkazom, že aj v tých najťažších chvíľach sa oplatí nevzdať. A teraz? Vyzerá to tak, že konečne svitá na lepšie časy!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%