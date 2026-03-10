Fico sa zastal Orbána v spore o ropovod Družba: Podľa Dubéciho bráni maďarské záujmy

BRATISLAVA - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba na ukrajinskom území záujem maďarského predsedu vlády Viktora Orbána. Povedal TO podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Dubéci (PS).
archívne video
Ropovod poškodil ruský útok a podľa slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z 5. marca by mohol byť technicky pripravený na prevádzku o mesiac a pol. Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Orbán a Fico podozrievajú Ukrajinu z toho, že dodávky neobnovila zámerne. „Je to Maďarská republika a Viktor Orbán, ktorý má o mesiac voľby, kto otvoril tento konflikt s Ukrajinou,“ tvrdí Dubéci.
Pripomenul, že podobný spor s Ukrajinou malo Slovensko v januári 2025 pre plyn a napokon sa ho podarilo vyriešiť diplomaciou. „Bolo niekoľko spoločných rokovaní, aj v Košiciach bolo veľké spoločné rokovanie a mal som pocit, že sa to hýbe dobrým smerom. Boli to praktické iniciatívy, kde sme rozvíjali vzájomne výhodné vzťahy medzi krajinami. Nemám na to iné vysvetlenie, ako to, že tu úraduje maďarská potreba,“ vyhlásil Dubéci. Pre Slovensko by bolo podľa neho výhodnejšie ropný problém neeskalovať. „Slovenská republika mohla kľudne ostať bokom a nechať to ako bilaterálny spor dvoch krajín,“ tvrdí Dubéci.
Ak Ficovi vadí, že je EÚ slabá, tak by sa mal snažiť, aby to tak nebolo
V dnešnom štádiu tohto sporu by však podľa neho prospelo, ak by urobila ústretový krok aj Ukrajina a napríklad umožnila nezávislé preverenie stavu ropovodu. „Bol som v Kyjeve oficiálne zastupovať Národnú radu SR na pripomienke 4. výročia útoku z 24. februára. Stretol som sa tam s partnermi na parlamentnej úrovni a hovoril som, že by bolo dôležité, aby Ukrajina otvorene a transparentne informovala o tom, čo sa tam stalo. Myslím, že nejaká technická misia by mala byť realizovateľná,“ uviedol Dubéci.
Výzvou pre slovenskú diplomaciu, ale aj zahraničnú politiku ako takú, je podľa Dubéciho aj vojnový konflikt v Iráne. „Nestačí len povedať, že my sa môžeme len prizerať. Pán premiér je člen Rady Európskej únie, naši ministri chodia na všetky zahraničnopolitické a bezpečnostné rady, kde formujeme európsky záujem,“ pripomenul Dubéci. „Ak predsedovi vlády vadí, že Európska únia je slabá, tak by sa mal snažiť, aby to tak nebolo,“ povedal.
Ak má premiér Fico skutočne nadviazané vzťahy na všetky štyri svetové strany, ako tvrdí, mal by ich podľa Dubéciho využívať aj v prospech politiky Európskej únie. „Ak máme fotky a stretnutia, ktoré vyvolali kontroverziu a zdvihnutie obočia, ale nemáme konkrétny výsledok, tak to je podľa mňa asi málo,“ pripomenul Dubéci stretnutia slovenského premiéra s čínskym a ruským prezidentom.