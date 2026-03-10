Fico so Šimečkom sa utrhli z reťaze: Vytiahli na seba slovník ako z tretej cenovej! Padli urážky aj tvrdé narážky

BRATISLAVA – Slovensko a Maďarsko sú už niekoľko týždňov bez dodávok ropy cez ropovod Družba, čo je samé o sebe zlé. Aby toho však nebolo málo, do toho vypukol konflikt na Blízkom východe, ktorý skomplikoval dodávky ropy z tejto oblasti do celého sveta. Trhy okamžite reagovali – ceny ropy idú nahor a s nimi aj ceny pohonných hmôt. Okrem toho sa začínajú šíriť obavy z ich dostatku. Práve pohonné hmoty sa stali predmetom najnovšie sváru aj medzi lídrami našich dvoch najsilnejších strán – vládneho Smeru-SSD a opozičného Progresívneho Slovensko. Robert Fico totiž nevyberaným spôsobom zaútočil na Michala Šimečku, pričom lietali slová ako „kazajka“ či „pomocná škola“. Šimečka však tiež neostal premiérovi nič dlžný.
Fico zverejnil v pondelok koláž lídra PS v kazajke na sociálnej sieti aj s ostrými slovami. „Keď sa pozerám na mladého Šimečku, čím ďalej tým viac verím, že chodil do pomocnej školy. Chlapec v zajatí obrazu svojho otca a bez štipky politického talentu realizuje opozičnú politiku, ktorej jedinou úlohou je škodiť Slovensku,“ tvrdí predseda vlády.
„K tomuto naratívu sa toto opozičné decko nakoniec aj samo prihlásilo. Opozícia tlieskala pri rozhodnutí EÚ zastaviť toky ruského plynu a ropy do Európy. Na rukách nosí poblúzneného ukrajinského prezidenta, že ešte pred účinnosťou tohto rozhodnutia zastavil transfer ruského plynu a ropy na Slovensko, čím nás brutálne ekonomicky poškodzuje. Opozícia rovnako privítala agresiu USA a Izraela proti Iránu, čo je ďalší klinec do rakvy, v ktorej sa nachádza mŕtvola - zabitý stabilný systém dodávok strategických surovín,“ pokračuje Fico v rovnakom duchu, ako začal.
Vláda, ktorú vedie, ide podľa jeho slov „proti tomuto šialenstvu“. „Žalujeme Európsku komisiu, oprávnene sa domáhame obnovenia toku plynu a ropy na Slovensko, na ktorý máme až dokonca roka 2027 podľa EÚ právo. V súboji so zmäteným ukrajinským prezidentom neváhajúcim použiť proti Slovensku a Maďarsku vydieranie ideme do legitímnych krajností,“ uviedol.
„Za týchto okolností nepoznám, napriek bohatosti a írečitosti slovenského jazyka, výraz, ktorým by som nazval slovenskú opozíciu na čele s absolventom pomocnej školy Šimečkom, ak ma žiada, aby som na úkor štátneho rozpočtu začal robiť opatrenia proti obrovskému tlaku na nárast cien pohonných hmôt,“ tvrdí.
„Tí, čo podpálili dom a nielenže súhlasili s podpaľačom, ale dali mu do rúk zápalky a kanister s benzínom, teraz žiadajú, aby som ich podpaľačstvo riešil a hasil. Mám rád, keď proti mne v opozícii stoja inteligentní výmyselníci. To, čo však vidím v radoch slovenskej opozície, je tlupa protislovenských ozembuchov, ktorí v mene svojich úzkych straníckych politických cieľov neváhajú obetovať Slovensko a jeho občanov,“ uzavrel.
Takéto slová zo strany Roberta Fica neostali bez odozvy Michala Šimečku. Líder PS v tomto prípade uplatnil pravidlo: Akú dáš, takú dostaneš. „Premiér uverejnil facebookový status o mne, ktorý má názov dajte mu ´kazajku´. Ja by som povedal – dajte už preboha premiérovi niekto vypiť. Zjavne má absťák, je nervózny a potrebuje doplniť, hladinku. Alebo – a to je tá druhá možnosť – sme sa našou dnešnou tlačovou konferenciou naozaj trafili do čierneho. Hovorili sme o tom, že vláda Roberta Fica za dva a pol roka neurobila nič preto, aby sme tankovali lacnejšie na čerpacích staniciach. Dva a pol roka robili všetko preto, aby z takzvanej lacnej ruskej ropy profitovali maďarskí manažéri MOL-u a, samozrejme, Rusi. Ale nič pre slovenských motoristov. Lebo dnes platia Slováci na pumpách viac, ako Poliaci alebo Česi, ktorí nemajú tú ruskú ropu. A Robert Fico vie, že má problém. Lebo cena ropy rastie a bude rásť aj cena benzínu a on nemá plán,“ tvrdí Šimečka. „Bude nadávať na Zelenského, na Európsku úniu, na Green Deal, ale nemá plán, ako stabilizovať ceny energií na Slovensku a preto takto prská. Preto je takýto zúfalý,“ dodal.
Povedal tiež, že od predsedu vlády je veľmi trúfalé, keď hovorí o zvieracích kazajkách. „Je to trúfalé od človeka, o ktorom psychiatri, a sú ich desiatky, píšu, že nie je mentálne spôsobilý na výkon svojej funkcie,“ povedal Šimečka s tým, že premiér to len potvrdil.