MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hlási postup: Dron zasiahol ruskú raketovú továreň

KYJEV - Dron zasiahol ruskú továreň na balistické rakety viac ako 1300 km od ukrajinských hraníc, informovali úradníci a médiá. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:13 Ruský prezident Vladimir Putin 20. februára podpísal zákon, ktorý úrady navrhli ako opatrenie na boj proti bezpečnostným hrozbám a potenciálnym útokom, a ktorý ruskej Federálnej bezpečnostnej službe (FSB) udeľuje široké právomoci nariadiť odpojenie jednotlivcov od mobilných a internetových služieb.
6:05 Ukrajina oslobodila v južnej protiofenzíve 300 štvorcových kilometrov, povedal Zelenskyj agentúre AFP. „Nebudem zachádzať do prílišných detailov, ale dnes môžem zablahoželať našej armáde... pretože k dnešnému dňu bolo oslobodených 300 (štvorcových) kilometrov.“
6:00 Dron zasiahol ruskú továreň na balistické rakety viac ako 1 300 km od ukrajinských hraníc, informujú úradníci a médiá. Závod Votkinska v ruskej Udmurtskej republike vyrába rakety Iskander a medzikontinentálne balistické rakety dlhého doletu, pravdepodobne vrátane Orešnikov.