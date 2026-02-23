MIMORIADNE Zemetrasenie poškodilo 350-ročný katolícky kostol pri Šamoríne: Cirkev zverejnila FOTO

BÁČ - Zemetrasenie, ktoré zasiahlo v sobotu (21. 2.) západné Slovensko, poškodilo 350-ročný rímskokatolícky kostol v obci Báč v okrese Dunajská Streda. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska o tom informovala na svojom webe. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay uviedol, že na západe SR evidujú po zemetrasení škody, ako sú vlásočnicovité trhliny, spadnuté omietky či poškodené komíny.
„Podľa miestneho farára Csabu Mikusa došlo v kostole k viacerým poškodeniam. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Kusy omietky napadali aj do organu, ktorý patrí k najväčším vzácnostiam chrámu,“ priblížila TK KBS. Dodala, že z preventívnych dôvodov sa v nedeľu (22. 2.) svätá omša nekonala v kostole, ale na náhradnom mieste.
Kostol podľa KBS skontroloval statik. Povedal, že objekt môže byť aj naďalej využívaný, kým sa presne nevyčísli rozsah škôd. „Do ukončenia obhliadok a zabezpečenia potrebných opatrení však zostane interiér v pôvodnom stave,“ doplnila konferencia biskupov.
Farnosť predpokladá, že po vyčistení priestoru, najmä organu, a odstránení následkov otrasov sa bohoslužby budú môcť čoskoro vrátiť do kostola. Situácia v Báči je podľa TK KBS naďalej monitorovaná.
Zemetrasenie poškodilo aj evanjelický kostol v Dolných Salibách (okres Galanta). Zborový farár Olivér Nagy priblížil, že na stenách vznikli nové praskliny a existujúce sa zväčšili. V záujme zachovania bezpečnosti bude pravdepodobne vykonaná kontrola statikom. Vo Veľkej Pake (okres Dunajská Streda) spôsobilo zemetrasenie rozbitie vnútorných okien, tzv. svetlíkov, v budove základnej a materskej školy.
Ako na sociálnej sieti informoval starosta obce Ivan Seňan, priestory školy boli cez víkend upratané, aby nemuselo prísť k prerušeniu vyučovania. Starosta obce Vojka nad Dunajom (okres Dunajská Streda) Donald Álló uviedol, že väčšie škody v obci po zemetrasení nezaznamenali. „Sú hlásené popraskané steny, objekty, poškodené strechy, komíny - také isté škody evidujeme aj na obecných majetkoch. Dúfame, že to už tak aj ostane,“ podotkol.
V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch neboli podľa rezortu vnútra hlásené.
Sobotné zemetrasenie na západe Slovenska bolo na naše pomery silné
Sobotné (21. 2.) zemetrasenie na západe Slovenska sa zaradí medzi silné zemetrasenia. Pocítili ho aj v Česku, Rakúsku a Maďarsku. Uviedol to vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay. „Vo svetovom meradle to je slabé zemetrasenie. Napríklad v Taliansku alebo v Grécku máte určite minimálne raz za mesiac takéto zemetrasenie. Ale u nás je to zriedkavé, preto my to radíme, že na naše pomery je to silné zemetrasenie,“ vysvetlil Csicsay.
Aktuálne evidujú seizmológovia 22 dotrasov v okolí epicentra, ich sila sa pohybuje od 0,9 do 2,8 magnitúda. Päť dotrasov, ktoré boli nad dve magnitúdy, pocítili podľa Csicsaya aj ľudia. Dotrasy zaznamenali aj v Trenčíne či Prievidzi. „Dotrasy budú pokračovať, lebo pri takýchto silných zemetraseniach sú dotrasy. Zvýšená seizmická aktivita v tomto regióne môže trvať aj týždne či mesiace, ale početnosť tých dotrasov by mala klesať,“ skonštatoval. Zároveň Csicsay poznamenal, že aj keď sila dotrasov bude klesať, môže ešte dôjsť k silnejšiemu dotrasu, ktorý ľudia pocítia.
Zemetrasenie sprevádzal aj zvukový efekt
Zemetrasenie taktiež sprevádzal aj zvukový efekt, ktorý podľa Csicsaya počuli aj v okrese Galanta. „Tridsať kilometrov od epicentra ľudia hlásili, že niečo počuli,“ podotkol. Seizmológ tvrdí, že celkovo vypísalo makroseizmický dotazník 6000 ľudí.
Na základe dotazníkov budú približne za dva týždne odborníci vedieť epicentrálnu intenzitu zemetrasenia. „A to je dôležité napríklad pre poisťovne,“ podotkol Csicsay. Seizmológovia zaznamenali v sobotu 21. februára popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy s epicentrom pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda. Otrasy cítili aj ľudia v Bratislave. Následky na zdraví alebo životoch neboli podľa rezortu vnútra hlásené.