Na TAKÉTO zemetrasenie nie sme u nás zvyknutí: PÄŤ VECÍ, ktoré robte, ak sa otrasy objavia znova!

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Slovensko dnes krátko popoludní zasiahlo zemetrasenie. Podľa aktuálnych informácií malo silu 4,3 magnitúdy a epicentrum blízko Šamorína. Citeľné otrasy však cítili obyvatelia celého juhozápadu krajiny. Takáto situácia nás prekvapila, na zemetrasenie tohto rozsahu nie sme v našich končinách zvyknutí. Viete, čo robiť, ak by sa otrasy opakovali znova?
V prípade, že by došlo k ďalším otrasom, web seismology.sk má na svojej stránke zverejnených päť bodov, ktorých by ste sa mali držať:
- Ak ste vo vnútri budovy, dávajte pozor na padajúce predmety. Vzdiaľte sa od okien a iných sklených predmetov. Nepokúšajte sa vybehnúť von z budovy
- Aby ste obmedzili možnosť zásahu predmetmi, je lepšie byť pod stolom, posteľou alebo pod zárubňou dverí s rukami skríženými nad hlavou.
- Ak ste vo výškovej budove, ihneď sa skryte pod stolom. Nechoďte do výťahov, ani na schodisko.
- Ak ste v obchode plnom ľudí, nepodľahnite panike a nepokúšajte sa utekať k východu. Panika môže viesť ku zraneniam a iracionálnemu správaniu. Ak napriek tomu pociťujete potrebu uniknúť z budovy, zachovajte pokoj a nájdite najmenej preplnený východ.
- Ak ste vonku, rýchlo sa vzdiaľte od budov, elektrického a iných vedení, komínov a pod. Ak idete autom, zastavte na voľnom priestranstve.