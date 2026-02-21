Prečo u nás došlo k ZEMETRASENIU? Odborníci vysvetlili príčiny! Ešte nemusí byť KONIEC, hrozba dotrasov

BRATISLAVA - Juhozápad Slovenska dnes zasiahlo zemetrasenie o sile 4,3 magnitúdy, ktorého epicentrum bolo len dva kilometre od Šamorína. Na takéto silné otrasy v našich končinách zvyknutí nie sme. Prečo k nemu vlastne prišlo?
Portál imeteo.sk vysvetli, že dnešné zemetrasenie je dôsledkom uvoľnenia nahromadeného napätia na zlomoch v oblasti Malých Karpát a Viedenskej panvy. Upozornili, že hoci Slovensko nepatrí medzi silne seizmicky aktívne oblasti, západ krajiny je geologicky pomerne dynamický. Ako uviedli, Bratislava leží na styku viacerých geologických jednotiek – Alpsko-karpatského systému a Viedenskej panvy. Oblasti vznikli pri kolízii africkej a eurázijskej litosférickej platne a aj keď hlavná fáza vrásnenia prebehla pred miliónmi rokov, napätie v zemskej kôre sa tu uvoľňuje dodnes.
Zemetrasenie nevznikne len tak z ničoho. Portál vysvetli, že k nemu dôjde vtedy, keď sa dlhodobo hromadí napätie na zlomovej línii, keď sa trenie medzi blokmi hornín náhle povolí alebo keď sa energia uvoľní vo forme seizmických vĺn. Podľa ich slov ide o prirodzený proces. Väčšinou ide o otrasy s nízkou magnitúdou, no keď je hypocentrum plytké, môžu byť aj citeľné.
Ako ďalej upozornili, ešte nemusí byť koniec, je totiž možné, že dôjde k dotrasom. Tie sa môžu objaviť v priebehu hodín až dní. Mali by mať však nižšiu intenzitu. Niekedy môžu dotrasy trvať dokonca až týždne či mesiace.