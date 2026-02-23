Deväť životov v praxi? Žena omylom vyprala svojho miláčika! Vyslobodiť ju museli až záchranári

Žena spustila práčku a vo vnútri si nevšimla mačku! (Zdroj: X/Nexta)
MOSKVA - Chvíle strachu vystriedala úľava. V Moskve skončila mačka omylom zavretá v zapnutej práčke a von sa dostala až vďaka zásahu záchranárov.
Kuriózny, no zároveň nebezpečný incident sa odohral v Moskve. Žena spustila práčku bez toho, aby si všimla, že jej mačka sa ukryla v bubne spotrebiča.
Po niekoľkých okamihoch od začiatku prania začula nezvyčajné, zúfalé zvuky. Spotrebič okamžite vypla, no tým sa problémy neskončili. Práčka skratovala, dvierka ostali zablokované a vodu sa nepodarilo vypustiť. Ako informuje Nexta, situáciu napokon vyriešili až privolaní záchranári, ktorým sa podarilo zviera z práčky dostať. Mačka prežila a podľa dostupných informácií sa rýchlo zotavila. Krátko po incidente dokonca opäť prijímala potravu.