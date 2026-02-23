Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vetrom na horách v niektorých okresoch stredného Slovenska. Vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Trvá až do utorkového (24. 2.) podvečera. Meteorológovia tam na horách očakávajú vietor s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.
(Zdroj: shmu.sk)