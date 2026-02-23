Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

SHMÚ varuje pred vetrom na horách v niektorých okresoch stredného Slovenska

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vetrom na horách v niektorých okresoch stredného Slovenska. Vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Trvá až do utorkového (24. 2.) podvečera. Meteorológovia tam na horách očakávajú vietor s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.

SHMÚ varuje pred vetrom
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: shmu.sk)

Viac o téme: SHMÚVietorHory
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Počasie v New Jersey
Počasie opäť úradovalo: Severovýchod USA zasiahlo husté sneženie so silným vetrom
Zahraničné
Zúfalý Danko na viedenskom
Zúfalý Danko na viedenskom letisku! Počasie zmarilo jeho cestu na hokej: VIDEO hovorí za všetko
Domáce
FOTO APOKALYPSA u našich susedov:
APOKALYPSA u našich susedov: Paralyzované letisko a KOLAPS na cestách! Lavína zmietla autobus, snežný pluh zabil muža!
Zahraničné
FOTO Kalamita sa nenaplnila, ale...
Kalamita sa nenaplnila, ale... Čaká nás ďalší ZVRAT v počasí! NEUVERITEĽNÉ, o akú hodnotu sa oteplí
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ministri vnútra a školstva sa s prezidentkou policajného zboru vyjadrujú k vyhrážkam na školách
Ministri vnútra a školstva sa s prezidentkou policajného zboru vyjadrujú k vyhrážkam na školách
Správy
God of War: Sons of Sparta - gameplay
God of War: Sons of Sparta - gameplay
GameSite
Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne: Dnešným dňom spúšťame projekt Slušná Žilina
Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne: Dnešným dňom spúšťame projekt Slušná Žilina
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Na Špecializovanom trestnom súde
Juraj Ondrejčák požaduje preradenie do režimu s najnižším stupňom stráženia
Domáce
FOTO Polícia zadržala 62-ročnú vodičku:
Polícia zadržala 62-ročnú vodičku: Po nehode nafúkala 2,38 promile alkoholu
Domáce
FOTO SHMÚ varuje pred vetrom
SHMÚ varuje pred vetrom na horách v niektorých okresoch stredného Slovenska
Domáce
Zemetrasenie poškodilo historický kostol v Báči: Omietka opadla, praskliny na stenách aj organe
Zemetrasenie poškodilo historický kostol v Báči: Omietka opadla, praskliny na stenách aj organe
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Panika medzi na hlavnej stanici: Muž útočil muž s nožom, napadol troch ľudí!
Zahraničné
Mateusz Morawiecki
Poľská Vládna agentúra podala trestné oznámenie na expremiéra Morawieckého
Zahraničné
Friedrich Merz
Drsné slová Merza: V prejave odsúdil barbarstvo Ruska za vlády Putina
Zahraničné
Americké jednotky opúšťajú základňu
Americké jednotky opúšťajú základňu Kasrak: Odsun zo Sýrie sa zavŕši do mesiaca
Zahraničné

Prominenti

Slovenská triatlonistka akoby z
Sestra krásky z reality šou zmiatla fanúšikov! Podoba s Vlhovou: Vystúpila z auta a... šialenstvo
Domáci prominenti
Ruža pre nevestu
Ďalšie súťažiace z Ruže sú známe: Bývalá farmárka aj temperamentná Mercedes!
Domáci prominenti
Andrew Mountbatten-Windsor
VYHADZOV princa Andrewa: Vytiahli ho priamo z postele... Bol tak AROGANTNÝ!
Zahraniční prominenti
BAFTA
Odovzdávanie cien BAFTA: Krásna pricenzná Kate, totálny GÝČ a herečky hviezdili bez podprseniek!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Úžasný prílet a perly
Úžasný prílet a perly Azúrového pobrežia na dosah: Nová linka spojí Bratislavu a Nice
dromedar.sk
Žena spustila práčku a
Deväť životov v praxi? Žena omylom vyprala svojho miláčika! Vyslobodiť ju museli až záchranári
Zaujímavosti
bývalý agent CIA John
Navštívil 70 štátov, no TENTO ho úprimne vydesil: Elitný špión odhalil NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto na mape sveta!
Zaujímavosti
Apollo - Stratené záznamy
Šokujúce svedectvo z Mesiaca: NASA mala pred 50 rokmi VYPNÚŤ kamery, kým Armstrong hovoril o BYTOSTIACH v kráteri!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Pripravte sa na drahšie tankovanie: Slovenskí vodiči doplatia na napätie medzi USA a Iránom!
Pripravte sa na drahšie tankovanie: Slovenskí vodiči doplatia na napätie medzi USA a Iránom!
Máte peniaze
Máte peniaze "pod vankúšom"? Neuveríte, koľko vám z nich za posledné roky ukrojila inflácia! (kalkulačka)
Bojíte sa lietania? Toto sú najbezpečnejšie aerolinky sveta v roku 2026: Na čele je historická zmena!
Bojíte sa lietania? Toto sú najbezpečnejšie aerolinky sveta v roku 2026: Na čele je historická zmena!

Šport

ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Dojímavý koniec, kráľ zatvára knihu: Reprezentačná legenda odchádza s hrdosťou a rodinou v srdci
ZOH 2026 Dojímavý koniec, kráľ zatvára knihu: Reprezentačná legenda odchádza s hrdosťou a rodinou v srdci
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Gesto, ktoré dojalo celý svet: Američania venovali zlato rodine Gaudreaua
ZOH 2026 Gesto, ktoré dojalo celý svet: Američania venovali zlato rodine Gaudreaua
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Takto sa správajú skutoční lídri tímov: Rešpekt pred krokom Sidneyho Crosbyho v deň finále
ZOH 2026 Takto sa správajú skutoční lídri tímov: Rešpekt pred krokom Sidneyho Crosbyho v deň finále
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky

Kariéra a motivácia

Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
CV a motivačný list
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Rady, tipy a triky
Potrebujeme flexibilitu pre skutočný výkon a kreativitu?
Potrebujeme flexibilitu pre skutočný výkon a kreativitu?
Prostredie práce
Zmysluplná práca alebo vysoký plat? Pravda, ktorú vám o kariére nikto nepovedal
Zmysluplná práca alebo vysoký plat? Pravda, ktorú vám o kariére nikto nepovedal
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Výber receptov

Technológie

YouTube prichádza s AI do tvojej obývačky. Televízor ti po novom odpovie na otázky počas sledovania videa
YouTube prichádza s AI do tvojej obývačky. Televízor ti po novom odpovie na otázky počas sledovania videa
Filmy a seriály
Google odhalil, ako hackeri menia AI na digitálnu superzbraň. Toto dokáže Gemini v nesprávnych rukách
Google odhalil, ako hackeri menia AI na digitálnu superzbraň. Toto dokáže Gemini v nesprávnych rukách
Bezpečnosť
PayPal priznal únik dát. Citlivé údaje boli vystavené celé mesiace bez povšimnutia
PayPal priznal únik dát. Citlivé údaje boli vystavené celé mesiace bez povšimnutia
Bezpečnosť
AI bublina za 650 miliárd dolárov? Investori sú nervózni, technologickí giganti však tvrdia, že cúvnuť nemôžu
AI bublina za 650 miliárd dolárov? Investori sú nervózni, technologickí giganti však tvrdia, že cúvnuť nemôžu
Správy

Bývanie

Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy

Pre kutilov

Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Údržba a opravy
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Záhrada
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Má 46, no postavu ako dvadsiatnička: Z bývalej hviezdy Victoria’s Secret, Petry Němcovej je dnes úplne iná žena
Zahraničné celebrity
Má 46, no postavu ako dvadsiatnička: Z bývalej hviezdy Victoria’s Secret, Petry Němcovej je dnes úplne iná žena
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z okna bytu vo
Domáce
Z okna bytu vo Fiľakove vypadol Karol (18) a jeho družka! ZÁHADNÉ okolnosti a šokujúce zistenia
Americká influencerka Gwen McMullen
Domáce
Americká influencerka Gwen McMullen reaguje na podobu s Ficom: Už som na ceste na Slovensko, odkazuje
Šutaj Eštok prehovoril: Vyhrážky
Domáce
Šutaj Eštok prehovoril: Vyhrážky zďaleka nesmerovali len na školy v Bratislave, v teréne bolo 65 policajtov!
MIMORIADNE Kľúčovú čerpaciu stanicu
Domáce
MIMORIADNE Kľúčovú čerpaciu stanicu ropy na ropovode Družba zachvátil požiar

Ďalšie zo Zoznamu