Silné zemetrasenie pri Borneu: Otrasy s magnitúdou 7,1 zasiahli pobrežie

KUALA LUMPUR – K silnému zemetraseniu s magnitúdou 7,1 došlo v noci na pondelok miestneho času pri pobreží malajzijského štátu Sabah na ostrove Borneo. Varovanie pred prívalovými vlnami cunami po ňom nevydali. Informuje agentúra AFP.
Epicentrum otrasov sa nachádzalo necelých 100 kilometrov severovýchodne od pobrežného štátneho hlavného mesta Kota Kinabalu v hĺbke 619 kilometrov, vyplýva z údajov americkej geologickej služby USGS. Nastali v pondelok o 0.57 h miestneho času (nedeľa 17.57 h SEČ). USGS zhodnotilo pravdepodobnosť obetí alebo škôd ako nízke, pričom americké centrum pre varovanie pred cunami nevydalo výstrahu s odôvodnením, že prívalové vlny neočakáva vzhľadom na veľkú hĺbku zemetrasenia.
Malajzijský meteorologický úrad oznámil, že bude pozorne monitorovať situáciu. Magnitúdu zemetrasenia stanovil na 6,8. Doplnil, že otrasy pocítili na západnom pobreží štátu Sabah a vo viacerých oblastiach štátu Sarawak.