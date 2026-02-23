Polícia zadržala 62-ročnú vodičku: Po nehode nafúkala 2,38 promile alkoholu

BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici došlo v piatok (20. 2.) k dopravnej nehode, pri ktorej 62-ročná vodička pri jazde zachytila oprotiidúce vozidlo. Pri dychovej skúške žena následne nafúkala 2,38 promile alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Vodičku policajti obmedzili na osobnej slobode a následne umiestnili do policajnej cely,“ priblížila polícia s tým, že pri nehode sa nikto nezranil.
Ďalší prípad alkoholu za volantom riešili banskobystrickí policajti v pondelok krátko po polnoci, keď na ceste I/66 pre prekročenie rýchlosti zastavili 41-ročného vodiča. Mužovi následne pri dychovej skúške namerali 1,4 promile alkoholu.
„Vodiča obmedzili na osobnej slobode. Pred eskortou do cely mu vykonali bezpečnostnú prehliadku, pri ktorej našli a zaistili zelenú sušinu,“ dodala polícia s tým, že zaistený materiál bol zaslaný na expertízu.