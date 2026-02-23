Odovzdávanie cien BAFTA: Krásna pricenzná Kate, totálny GÝČ a herečky hviezdili bez podprseniek!

LONDÝN - Slávnostné odovzdávanie cien BAFTA opäť premenilo Londýn na centrum filmu a módy. Červený koberec v Royal Festival Hall patril hviezdam, no kým niektoré očarili, iné šokovali odvážnymi (a miestami poriadne gýčovými) outfitmi. Večer si nenechali ujsť ani princ William s princezná Kate, ktorá bola jednoducho neprehliadnuteľná.
Odovzdávanie cien Bafta odštartoval ďalší ročník vo veľkom štýle a už tradične priniesol večer plný známych tvárí. V nedeľu sa londýnska Royal Festival Hall zaplnila celebritami, ktoré prišli osláviť najvýraznejšie filmové momenty uplynulého roka. Kým niektoré hviezdy zažiarili a potvrdili svoj cit pre módu, iné na červenom koberci vyvolali skôr rozpaky než obdiv.
Rozporuplné reakcie vyvolala napríklad Kirsten Dunst, ktorá si vybrala róbu s výraznými ružovými rukávmi. Módna návrhárka Pegah Pourmand zas stavila na výraznú ružovú kombináciu – priesvitný top zdobený kamienkami spojila so saténovou sukňou s vysokým rozparkom. Hoci je známa odvážnymi nápadmi, tentoraz jej výber nepôsobil tak presvedčivo ako zvyčajne. Bola totálne gýčová!
Na červenom koberci nechýbala ani Erin Doherty, ktorá zvolila dramatické tmavomodré šaty s hlbokým výstrihom a objemnou plisovanou sukňou. Model síce priťahoval pohľady, no mnohí sa zhodli, že bol skôr nepraktický než elegantný. Podobne dopadla aj supermodelka Leomie Anderson, ktorá stavila na volánové biele šaty doplnené pierkovými rukavicami. Maya Rudolph sa rozhodla pre netradičnú kombináciu čierneho svetra a bielej asymetrickej sukne s romantickými detailmi, čím pripomenula postavu zo staromódneho románu.
Mnohé herečky hviezdili bez podprseniek ako napríklad Alicia Vikander, Jenna Coleman či Emma Stone. Večer si prišli užiť aj princ William s princeznou Kate, ktorá bola neprehliadnuteľná. Tohtoročné Bafty moderoval Alan Cumming a organizátori sľubovali účasť viacerých veľkých mien vrátane Leonarda DiCapria, či Timothéeho Chalameta. Veľkú FOTOgalériu si môžete pozrieť vysšie. Mená víťazov sa dočítate na druhej strane.