Polícia obvinila muža, pri kontrole neďaleko Šváboviec nafúkal takmer 3 promile

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
ŠVÁBOVCE - Polícia obvinila 54-ročného muža, ktorý pri kontrole neďaleko obce Švábovce, okres Poprad, nafúkal takmer tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ho zastavila v sobotu (21. 2.) krátko pred 15.00 h.
Policajti vodiča zastavili a skontrolovali na ceste v smere zo Šváboviec do Popradu. „Výsledok vykonanej dychovej skúšky preukázal, že vodič je pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou nad 2,7 promile,“ uviedla Ligdayová.
Nezodpovedného vodiča obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. V súčasnosti už čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.