Sestra krásky z reality šou zmiatla fanúšikov! Podoba s Vlhovou: Vystúpila z auta a... šialenstvo

TALIANSKO - Rozdávala autogramy, fotila sa s fanúšikmi a nikomu ani len nenapadlo, že nejde o lyžiarsku hviezdu Peťu Vlhovú. Táto športovkyňa jej akoby z oka vypadla…
Poriadne ich obalamutila! Na Zimných olympijských hrách si fanúšikovia mysleli, že stretli známu slovenskú lyžiarku Petra Vlhová, no v skutočnosti šlo o mladšiu sestru televíznej krásky Lucy Michaličky známej z reality šou Ruža pre nevestu a Farma. Lucy zverejnila video, na ktorom vidno, ako jej sestra Zuzana rozdáva autogramy a fotí sa s fanúšikmi. Tí ju totiž oslovili v domnení, že ide práve o našu lyžiarskú hviezdu.
„Kamoši, tak čo hovoríte? Podobáme sa so sestrou? Inak toto je moja mladšia sestra a väčšinou ju ľudia zastavujú, že je to Peťa Vlhová a že sa podobá na Peťu Vlhovú. Tak je to dvojička skôr Peti Vlhovej alebo je to moja ségra? Inak, ty čo hovoríš na to, že ťa zastavujú ľudia a chcú s tebou fotku?“ spýtala sa Lucy svojej mladšej sestry. „Je to príjemné, že si chcú spraviť so mnou fotku, ale ja nie som Peťa. Takže...“ odpovedala úprimne brunetka.
Zuzana Michaličková pritom rozhodne nie je "náhodná okoloidúca". Je úspešnou slovenskou triatlonistkou, v ankete Triatlonistka roka 2024 obsadila prvé miesto a doma i v zahraničí zbiera medaily. So skutočnou Petrou Vlhovou ju spája pôsobenie na Dukle – každá však súťaží v inom športe. Podoba so známou lyžiarkou je naozaj neuveriteľná – tmavé vlasy, hnedé oči, štíhla postava a láskavý úsmev. Niet divu, že fanúšikovia šaleli.
