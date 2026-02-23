Z okna bytu vo Fiľakove vypadol Karol (18) a jeho družka! ZÁHADNÉ okolnosti a šokujúce zistenia

FIĽAKOVO - V jednom z bytových domov na juhu Slovenska sa odohrala dramatická udalosť, ktorá ako zázrakom neskončila tragicky. Z okna bytu najskôr vypadol 18‑ročný Karol a jeho 28‑ročná družka Serena. Ako neskôr polícia informovala, dvojica bola pod vplyvom alkoholu a drog. Podľa informácií z prostredia vyšetrovania sa v byte v tom čase nachádzal ešte jeden muž.
Vo Fiľakove vypadli z okna na treťom poschodí paneláku dvaja ľudia. Na miesto po nahlásení udalosti okamžite vyrazili záchranári aj policajné hliadky. Podľa medializovaných informácií mal najskôr vyskočiť z okna on a žena za ním. Serena spadla na betón a krvácala z hlavy, pričom jej partner ležal o kúsok ďalej na tráve.
Polícia neskôr priblížila, v akom stave sa dvojica nachádzala. „Z odobratého biologického materiálu bola u 28-ročnej ženy a tiež u 18-ročného muža zistená prítomnosť alkoholu, žena mala v krvi približne 3,5 promile a mladý muž 3 promile alkoholu. U oboch bola tiež potvrdená prítomnosť omamných a psychotropných látok, konkrétne metamfetamínu a tetrahydrokanabinolu,“ informovala hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková.
Okolnosti sprevádza záhada
Dvojica spolu žije približne rok. Osudný deň trávili podľa TV Joj u staršieho muža, ku ktorému prišli na návštevu. Podľa všetkého tam popíjali alkohol, no čo presne predchádzalo dramatickému pádu oboch partnerov, zatiaľ nikto nevie jednoznačne opísať.
Sestra zraneného Karola má však svoje podozrenie. „Podľa mňa sa tam niečo stalo, možno sa pohádali alebo pobili. Neviem si predstaviť, že by len tak vyskočil z okna,“ uviedla pre televíziu. Hluk z bytu vraj počuli aj susedia o poschodie nižšie, čo naznačuje, že situácia sa mohla vyhrotiť ešte predtým, než dvojica dopadla na zem.
Najviac svetla do prípadu by mohol vniesť starší muž, u ktorého sa incident odohral. Podľa sestry však s políciou nespolupracoval. „On určite vie, ale buď nevie vyjsť, alebo nechce rozprávať,“ dodala. Keď sa policajti pokúsili dostať do bytu, narazili na zamknuté dvere. Muž nereagoval na búchanie ani výzvy, a tak museli zasiahnuť hasiči. Tí napokon zámok vylomili a muža našli spať. Podľa informácií TV Joj bol aj on pod vplyvom alkoholu.
Krátko po incidente sa na sociálnej sieti ozvala aj Karolova matka Hviezdoslava. Napísala, že si je istá, že jej syn nevyskočil dobrovoľne. "V súvislosti s udalosťou je vedené trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Všetky okolnosti, za ktorých k spomínanej udalosti došlo sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla polícia.