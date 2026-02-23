Navštívil 70 štátov, no TENTO ho úprimne vydesil: Elitný špión odhalil NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto na mape sveta!

USA - Podľa veterána americkej spravodajskej služby sú niektoré regióny planéty v takom stave, že bežný život je tam prakticky nemožný. Ako príklad uvádza osobnú skúsenosť z krajiny, kde boli diplomati zavraždení len niekoľko hodín po jeho príchode.
Bývalý agent CIA John Kiriakou, ktorý v rokoch 1990 až 2004 pôsobil v amerických spravodajských službách, sa v rozhovore pre portál LADbible vyjadril k tomu, ktorú krajinu považuje v súčasnosti za najnebezpečnejšiu na svete. Odpoveď podľa neho nie je jednoduchá – rizikových oblastí je viacero.
Kiriakou, ktorý sa po teroristických útokoch z 11. septembra stal šéfom protiteroristických operácií CIA v Pakistan, počas služby navštívil viac než 70 krajín. „Takmer všetky boli hrozné. Nikdy som sa nedostal do tých pekných miest,“ priznal otvorene. Za extrémne nebezpečné označil Yemen, Somalia, Gaza, Afghanistan a niektoré časti Pakistanu. „V týchto krajinách musíte spať s jedným okom otvoreným. Nikdy neviete, ako rýchlo sa situácia môže zhoršiť,“ varoval.
Jeden jediný hotel
Ako najvýraznejší príklad uviedol práve Jemen, kam sa počas svojej kariéry vrátil päťkrát. „Každá moja návšteva bola horšia než tá predchádzajúca,“ spomína. Počas poslednej cesty mali podľa jeho slov povolené ubytovanie len v jednom hoteli v celej krajine, obohnanom viac než deväťmetrovým múrom, ktorý mal chrániť pred bombovými útokmi.
„Deň po mojom príchode dorazila skupina juhokórejských diplomatov. Na ceste z letiska do hotela boli prepadnutí a všetkých šiestich zabili,“ opísal. O niekoľko dní neskôr bol podľa neho rovnakým spôsobom napadnutý aj tím juhokórejských spravodajských dôstojníkov, ktorí prišli vraždy vyšetrovať. „Južná Kórea potom jednoducho zatvorila ambasádu a odišla. To už je jasný znak, že ide o mimoriadne nebezpečnú krajinu,“ dodal.
Čo na to verejnosť?
Kiriakou sa po odchode z CIA stal známym whistleblowerom, keď verejne prehovoril o praktikách mučenia používaných americkými tajnými službami. V roku 2012 bol odsúdený na 30 mesiacov väzenia za poskytnutie utajovaných informácií médiám. Napriek tomu dnes vystupuje ako verejný komentátor bezpečnostných tém a jeho výpovede vyvolávajú živé diskusie. Reakcie verejnosti na jeho slová sú rozdelené – kým jedni upozorňujú, že si mnohí ľudia v bezpečných krajinách neuvedomujú svoje privilégium, iní ironicky poznamenávajú, že práve zásahy zahraničných spravodajských služieb prispeli k nestabilite regiónov, ktoré dnes patria medzi najnebezpečnejšie na svete.