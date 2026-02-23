Poľská Vládna agentúra podala trestné oznámenie na expremiéra Morawieckého

VARŠAVA - Poľská Vládna agentúra strategických rezerv podala v pondelok trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s takzvanou uhoľnou aférou bývalej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS). Oznámenie sa týka bývalého premiéra Mateusza Morawieckého a ďalších osôb. Na tlačovej konferencii to oznámil minister vnútra Marcin Kierwiňski.
„Uhoľná aféra vlády pána Morawieckého je faktom,“ vyhlásil Kierwiňski. Kauza sa týka dovozu uhlia do Poľska po vyhlásení embarga na ruské uhlie v roku 2022. Podľa ministra rozhodnutia prijaté za vlády premiéra Morawieckého spôsobili štátu straty takmer jednu miliardu zlotých (cca 237 miliónov eur). Oznámenie má byť ešte v pondelok doplnené o ďalšie osoby, ktoré sa mohli na procese podieľať. Minister poukázal na to, že uhlie dovezené z Austrálie v hodnote takmer 200 miliónov zlotých nespĺňalo normy a nemohlo byť riadne použité. Celkové škody podľa neho predstavujú takmer jednu miliardu zlotých.
Šéf kancelárie premiéra Jan Grabiec uviedol, že rozhodnutie zapojiť štátne podniky vrátane spoločnosti PKP Cargo do vládneho programu dovozu uhlia spôsobilo tejto firme stratu viac ako 1,5 miliardy zlotých. Spoločnosť bola podľa neho nútená vypovedať existujúce zmluvy a sústrediť sa na prepravu uhlia, pričom štát jej doteraz straty nekompenzoval.
Štátny tajomník ministerstva vnútra Wieslaw Szczepaňski pripomenul, že premiér v máji a júli 2022 rozhodol o nákupe uhlia určeného pre domácnosti a lokálne kotolne. „Uhlie, ktoré bolo nakúpené, sa však spravidla hodilo len pre veľké teplárne,“ uviedol. Upozornil tiež na netransparentný výber dodávateľských firiem a na vyplatenie záloh ešte pred samotným nákupom uhlia. Mesačné náklady na skladovanie uhlia dosahujú 5,3 milióna zlotých, pričom iné štátne uhoľné spoločnosti ponúkali uskladnenie o 2,3 milióna zlotých lacnejšie.