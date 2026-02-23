Drsné slová Merza: V prejave odsúdil barbarstvo Ruska za vlády Putina

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok odsúdil „úplné barbarstvo“ Ruska za vlády prezidenta Vladimira Putina. Uviedol to v prejave deň pred štvrtým výročím ruskej vojenskej invázie na susednú Ukrajinu, informuje agentúra AFP.
„Táto krajina sa pod týmto vedením momentálne nachádza na najnižšom bode totálneho barbarstva a nikto by nemal mať žiadne pochybnosti o tom, s akým režimom a barbarstvom z Ruska máme v súčasnosti do činenia,“ povedal Merz v Berlíne. Od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu uplynú 24. februára štyri roky. Počas konfliktu dochádzalo k ničeniu miest; z domovov museli utiecť milióny ľudí a došlo k státisícom obetí, píše AFP.
Moskva aktuálne okupuje takmer pätinu ukrajinského územia a naďalej postupuje vpred - najmä vo východnom regióne Donbas - aj napriek ťažkým stratám a opakovaným ukrajinským útokom na logistiku. Merz v pondelkovom prejave obvinil Rusko z „psychologickej vojny“ a vyzval európske krajiny, aby podporili Ukrajinu a odolali dojmu, že Rusko vojnu vyhráva.
„Je dôležité zdôrazniť, že Rusko túto vojnu nevyhrá,“ povedal. „Rusko chce, aby sme tomu verili, ale fakty sú iné,“ podotkol. „Naliehavo žiadam našich európskych partnerov: neváhajte vo svojej podpore, v našej spoločnej podpore Ukrajiny. Stojíme na križovatke, ktorá by mohla rozhodnúť o osude celého nášho kontinentu,“ dodal nemecký kancelár.