Západ Slovenska v šoku! Včerajšie silné otrasy v Šamoríne neboli jediné: Prišli DOTRASY

BRATISLAVA - Dotrasy po sobotnom zemetrasení na západe Slovenska naďalej pokračujú. Maďarské Seizmologické observatórium Kövesligethy Radó informovalo na svojom webe o ďalších zaznamenaných dotrasoch v juhovýchodnej časti Bratislavy aj medzi Báčom a Šamorínom v Dunajskostredskom okrese v maďarsko-rakúskom pohraničí. Sobotňajšie zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne bolo podľa Slovenskej akadémie vied cítiť až v Nových Zámkoch.
Dotrasy v Bratislave mali podľa dát maďarských seizmológov intenzitu 1,7 až 1,8 magnitúdy. Pri Šamoríne o 21.17 h namerali 2,6 magnitúdy.
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied na sociálnej sieti uviedol, že zemetrasenie bolo v sobotu intenzívne cítiť od Bratislavy minimálne po Nové Zámky, respektíve v okruhu 50 až 60 kilometrov od epicentra. „Epicentrum bolo južne od obce Rohovce, respektíve v blízkosti plavebného kanála a kompy medzi obcami Kyselica a Vojka nad Dunajom, približne 7,5 kilometra juhovýchodne od mesta Šamorín, okres Dunajská Streda. Hypocentrálna hĺbka bola okolo 6,9 kilometra, s odchýlkou ± 4,4 kilometra,“ uviedol ústav. Jeho dáta potvrdzujú aj merania zahraničných inštitúcií. Oddelenie seizmológie ústavu na sociálnej sieti doplnilo, že obyvatelia vyplnili po zemetrasení viac ako 4400 dotazníkov.
V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch nie sú podľa rezortu vnútra hlásené.