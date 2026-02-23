Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Ďalšie súťažiace z Ruže sú známe: Bývalá farmárka aj temperamentná Mercedes!

(Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Televízia Markíza postupne odhaľuje tváre nových súťažiacich, ktoré sa rozhodli hľadať lásku pred kamerami. Po prvých predstavených menách pribudla ďalšia štvorica žien – ambiciózna majiteľka salónu Mersi, energická študentka práva Miška, talentovaná tanečnica Nelly a influencerka Niki.

Televízia Markíza predstavila ďalšie súťažiace, ktoré budú bojovať o lásku na televíznach obrazovkách. Po Laure, Žanete, Sandy, Soni, Alžbete a Monike, Markíza predstavila ďalšiu štvoricu žien.

Mersi (27), majiteľka vlasového salónu - Bratislava

Mercedes, prezývaná aj Mersi, je energická, temperamentná a spoločenská brunetka, ktorá si užíva život naplno. Pochádza z Bratislavy a pôsobí v oblasti krásy – je majiteľkou kaderníckeho salónu a zároveň sa venuje online predaju vlasovej kozmetiky. Je ambiciózna, cieľavedomá a od pätnástich rokov sa spolieha sama na seba, pričom pri mužoch oceňuje najmä vlastné ciele a pracovitosť. Získať si ju dokáže muž, ktorý je citlivý a zároveň pracovitý.

Miška (27), študentka práva - Poprad

Miška je cieľavedomá a odvážna mladá žena, ktorá má svoj život pevne vo vlastných rukách. Už od detstva ju formovalo rodinné prostredie – obaja rodičia pôsobia v právnickej profesii, a preto sa aj ona prirodzene vydala na cestu štúdia práva, hoci skutočnú vášeň pre tento odbor objavila až postupom času. Popri vysokej škole pracuje počas týždňa v beauty salóne zameranom na tvárové masáže a cez víkendy stojí za barom v známom bratislavskom klube. Venuje sa aj príležitostnému modelingu a veľkou súčasťou jej života je umenie – jedenásť rokov tancovala balet, učila deti základy tanca a študovala muzikálové herectvo na košickom konzervatóriu. Ideálny muž by podľa nej mal vyžarovať charizmu a prirodzenú mužnú energiu.

