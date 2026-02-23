Šokujúce svedectvo z Mesiaca: NASA mala pred 50 rokmi VYPNÚŤ kamery, kým Armstrong hovoril o BYTOSTIACH v kráteri!

USA - Nečakané odloženie návratu NASA k Mesiacu po takmer 50 rokoch opäť oživilo staré a aj nové konšpiračné teórie. Podcastový moderátor AJ Gentile tvrdí, že existuje stratený rádiový záznam z Apolla 11 o bytostiach v lunárnom kráteri, zatiaľ čo skeptici na sociálnych sieťach spochybňujú nielen misiu Artemis, ale aj samotné historické pristátie na Mesiaci.
Náhle odloženie prvej misie Vládnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA) na Mesiac po piatich desaťročiach, vyvolalo vlnu konšpiračných teórií, vrátane tej, podľa ktorej astronauti už v roku 1969 objavili na povrchu Mesiaca život. Moderátor podcastu The Why Files, AJ Gentile uviedol, že dávno stratený rádiový prenos z pristátia Apolla 11 mal údajne obsahovať správy o mimozemšťanoch sledujúcich príchod posádky. Astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin údajne počas rádiového výpadku pri približovaní sa k Mesiacu prepli na súkromný zdravotnícky komunikačný kanál.
V tomto krátkom časovom okne, o ktorom existujú záznamy NASA, mali oznámiť riadiacemu stredisku na Zemi, že videli skupinu bytostí „zaparkovaných“ v kráteri. „Podľa príbehu prepli na zdravotnícky kanál a povedali: ‚Sú tu. Sú v kráteri a vidia nás,‘“ vysvetlil Gentile v relácii The Tucker Carlson Show. Napriek tomu, že je tento príbeh známy už 57 rokov, neexistujú dôkazy, že by posádka Apolla 11 niekedy použila záložný rádiový kanál. Ako uvádza Daily Mail, vláda USA aj Pentagon oficiálne vyhlásili, že nikdy neboli získané žiadne fyzické dôkazy potvrdzujúce existenciu UFO alebo mimozemských bytostí. Gentile však poznamenal, že bývalí „psychici“ spolupracujúci s CIA a aj niektorí rešpektovaní astronauti tvrdili, že na povrchu Mesiaca sa nachádza niečo, čo predstavitelia NASA tajili od ukončenia mesačných misií v roku 1972.
Údajne to dokonca tvrdili aj Armstrong a Aldrin
V 70. a 80. rokoch CIA realizovala experimenty s osobami, ktoré tvrdili, že dokážu vnímať informácie o vzdialených objektoch, udalostiach alebo ľuďoch. Je to proces známy ako „remote viewing“ (diaľkové videnie). Gentile prerozprával príbeh známeho pozorovateľa na diaľku, Inga Swanna, ktorý mal počas jedného zo svojich psychických zážitkov v roku 1975 údajne vidieť veže, budovy a humanoidných mimozemšťanov pracujúcich v tajnom komplexe na odvrátenej strane Mesiaca. Swann, ktorý zomrel v roku 2013, tieto tvrdenia uviedol v roku 1998 vo svojej knihe Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy.
Údajne to dokonca tvrdili aj Armstrong a Aldrin. Swann znepokojene vyhlásil, že bytosti na Mesiaci si boli vedomé jeho prítomnosti a vedeli, že ich zo Zeme psychicky pozoruje. „Dvaja z nich ukázali mojím smerom,“ uviedol pozorovateľ. „Ako to mohli urobiť pokiaľ by tiež nemali nejaké mimoriadne psychické schopnosti?“ Gentile uviedol, že aj astronaut Apolla 14 Edgar Mitchell, verejne povedal, že UFO sú skutočné, mimozemšťania navštívili Zem a že vlády po celom svete klamú o tom, čo vedia. „Každý astronaut videl vo vesmíre zvláštne veci. Edgar Mitchell zaznamenal, že UFO je skutočné. Je to šiesty človek, ktorý kráčal po Mesiaci, nie blázon, ale americký hrdina. Takže sa tam hore zjavne niečo deje,“ vyhlásil Gentile počas podcastu.
Bolo pôvodné pristátie na Mesiaci sfalšované?
Na otázku, či verí, že pôvodné pristátie na Mesiaci bolo sfalšované, odpovedal, že verí, že bolo skutočné. Priznal však, že otázka mu je nepríjemná vzhľadom na množstvo záznamov, ktoré sa o tejto historickej udalosti podozrivo stratili. Mnohí používatelia sociálnych sietí boli ešte skeptickejší a pochybovali o tom, či ľudia vôbec niekedy cestovali na Mesiac. Oneskorenie NASA podľa nich predstavuje ďalší dôkaz, že vesmírna agentúra sa v skutočnosti neplánuje s misiami Artemis vrátiť povrch Mesiaca. Jeden komentujúci na sieti X napísal: „Chlape, SpaceX vypustí 20 rakiet ročne a vy jednu za tri roky? Trápne. Klamári. Nikdy sme na Mesiaci neboli.“ Ďalší skeptik napísal: „Tak čo, nefungovalo zelené plátno a lanové postroje? Pochybujem, že oprava niečoho, čo javiskoví technici zvládnu za pár hodín, trvá mesiac. Alebo je problém lak na vlasy?“
NASA pôvodne plánovala vyslať štyroch astronautov na desaťdňovú misiu, počas ktorej mali obletieť Mesiac a najskôr 6. februára sa vrátiť na Zem. V dôsledku extrémne nízkych teplôt spôsobených nedávnymi zimnými búrkami bol termín štartu posunutý ešte pred únikom paliva počas testovania. NASA vo vyhlásení uviedla: „Technici uskutočnili prvý pokus o terminálne odpočítavanie počas testu; odpočítavanie sa však zastavilo päť minút pred koncom z dôvodu nárastu úniku kvapalného vodíka.“ Test tankovania paliva bol súčasťou takzvanej „mokrej generálnej skúšky“, kedy sa raketa Artemis II naplní viac než 700 000 galónmi superchladeného kvapalného vodíka a kyslíka, ktoré slúžia ako pohonné látky na zapálenie motorov a vynesenie lode do vesmíru. Podľa aktuálneho harmonogramu sa Artemis II pokúsi odštartovať 6., 7., 8., 9. alebo 11. marca. Ďalšie termíny sú rezervované na prvý aprílový týždeň pre prípad ďalších odkladov.