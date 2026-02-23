Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Americké jednotky opúšťajú základňu Kasrak: Odsun zo Sýrie sa zavŕši do mesiaca

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TASR

DAMASK - Spojené štáty sa v pondelok začali sťahovať zo svojej hlavnej základne na severovýchode Sýrie, ktorý je stále pod kontrolou kurdských jednotiek. Informuje o tom agentúra AFP.

V súvislosti s tým tri nemenované zdroje pre agentúru AFP uviedli, že americké jednotky, ktoré viedli antidžihádistickú koalíciu v Sýrii, dokončia svoj odchod z krajiny do 20 dní až mesiaca. V Sýrii je stále približne 1000 amerických vojakov. Tím AFP informoval, že na ceste spájajúcej základňu Kasrak s provinciou Hasaka pozoroval konvoj desiatok nákladných vozidiel naložených obrnenými vozidlami a prefabrikovanými budovami smerujúcimi k hranici s Irakom.

K tomuto kroku došlo po tom, ako kurdské jednotky, dlhodobo podporované Washingtonom v boji proti skupine Islamský štát (IS), odovzdali kontrolu nad časťou svojho územia Damasku a súhlasili s integráciou do štátnych štruktúr. Americké jednotky sa v posledných dvoch týždňoch stiahli z dvoch základní. Prvá sa nachádzala v blízkosti mesta at-Tanf v provincii Homs na juhovýchode Sýrie, v blízkosti jej hraníc s Jordánskom a Irakom. Druhá základňa bola v meste aš-Šadádí v provincii Hasaka na severovýchode Sýrie.

Odsun signalizuje možný koniec priamej vojenskej prítomnosti USA

Odsun amerických jednotiek z ich poslednej vojenskej základne v severovýchodnej Sýrii signalizuje možný koniec priamej vojenskej prítomnosti USA v tejto krajine, konštatovali médiá z regiónu., Vysokopostavený predstaviteľ administratívy USA objasnil sťahovanie amerických jednotiek tým, že sýrska vláda teraz preberá velenie v protiteroristických operáciách. Americké jednotky si v prípade potreby zachovajú schopnosť reagovať na hrozby súvisiace s džihádistami z IS v regióne.

Nová sýrska vláda, ktorá sa ujala moci po páde režimu Bašára Asada koncom roku 2024, nedávno získala väčšiu kontrolu nad severovýchodom krajiny. Washington je v kontakte s novým sýrskym vedením a snaží sa s ním udržiavať diplomatický dialóg a koordináciu v oblasti bezpečnosti, obrany a boja proti terorizmu, najmä s ohľadom na možnú destabilizáciu v regióne a na kontrolu nad energetickými a logistickými trasami.

