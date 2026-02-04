Taraba reaguje na Huliakovo VIDEO! Pán kolega, naleteli ste opozícii na lep, odkázuje šéf envirorezortu

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak mal počas utorka 3. februára dôvod na nespokojnosť. Tá pramenila z krokov, ktoré podľa neho urobil jeho vládny kolega Tomáš Taraba z envirorezortu. Šéf ministerstva životného prostredia vraj mal priklepnúť milióny na projekty, ktoré neboli relevantné. Minister má iný názor a šéfovi športového rezortu poslal jasný odkaz.
Huliak sa vo videu rozčuľoval nad údajným konaním envirorezortu pri dotáciách na niektoré objekty. "Priklepnúť milióny eur pre golfové ihrisko a pre lyžiarske strediská je skutočne silná káva. To naozaj potrebujú slovenskí milionári dotácie od štátu? Tváriť sa, že sú to vodozádržné opatrenia, si vyžaduje skutočne odolný žalúdok," povedal vo videu nahnevaný Huliak.
Stohlová spustila kritiku a ministra vyzvala na zdržanlivosť
Huliak pravdepodobne čerpal zdroje aj na základe kritiky opozičného Progresívneho Slovenska, konkrétne poslankyne Tamary Sothlovej, ktorá na sociálnej sieti začala verejne upozorňovať na dotácie, ktoré majú podľa nej ísť takým menám ako Ivan Kmotrík, či predseda Sme rodina Boris Kollár. "Uspeli veľkopodnikatelia ako Ivan Kmotrík, Boris Kollár aj osoby s väzbami na staré kauzy. Do luxusných rezortov týchto podnikateľov poputujú až tri štvrtiny prostriedkov z výzvy," posťažovala sa poslankyňa.
Na golfový rezort má ísť 1,5 milióna eur, na lyžiarske stredisko 600-tisíc eur a na projekt v Bachledke pri Ždiari 5,4 milióna eur na dve vodné nádrže.
VIDEO Pozrite si názorovú výmenu Huliaka a Tarabu:
Mohli ste mi povedať, že idete natáčať takéto video, reaguje Taraba
Prekvapený Taraba okamžite pod video Huliaka napísal komentár, pričom vraj s ministrom ešte v ten istý deň dvakrát telefonoval. "Nie je to pravda. Dnes sme spolu 2x volali a keby ste mi povedali, že idete takéto video natáčať, tak ste sa mohli aspoň spýtať. Ako vládny minister by ste nemali nekriticky veriť Šimečkovi a Stohlovej," napísal ministrovi pod video Taraba.
Golfové ihrisko a jazierko pre Borisa Kollára
Neskôr Taraba celý svoj výklad na túto udalosť uviedol vo videu s nadpisom "Podvodníček Šimečka opäť trafil mimo". Tým aj Huliakovi dával najavo, že sa vraj nechal zlákať opozíciou a ich argumentami. "Pán Šimečka. preveril som vaše tvrdenia o tom, že vraj Boris Kollár a neviem kto všetko mal dostať nejaké eurofondy. Nikto nič nedostal, ja som nikomu nič nepodpísal. Eurofondy sú vo fáze iba vyhodnotenia žiadostí. Tie, ktorých prílohy splnili podmienky, tak tie dostali aj bodovanie od externých hodnotiteľov. Takto to funguje, keď je to s eurofondami transparentné," doplnil Taraba.