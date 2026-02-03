Minister Tomáš Taraba sa zúčastnil čínsko-európskeho fóra pre vodnú politiku

PEKING - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba sa v Bruseli zúčastnil čínsko-európskej vodnej platformy (China-Europe Water Platform – CEWP) za účasti čínskeho ministra vodného hospodárstva Li Guoyinga a európskej komisárky pre životné prostredie Jessiky Roswall.
Fórum poskytuje príležitosť vymieňať si odborné znalosti a praktické skúsenosti v oblasti manažmentu povodní, energetického využívania vôd a rovnako aj efektívneho hospodárenia s vodou.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je chybou, že Slovenská republika na medzinárodnej scéne doposiaľ zanedbávala účasť na spolupráci v oblasti ochrany a využívania vôd, ktorá je pre Slovensko dominantná. „Vodná diplomacia by mala byť jedným z hlavných pilierov našej politiky. Vyše 2 miliardy ľudí majú problém s prístupom k pitnej vode a myslím si, že Slovensko má svetu v tejto oblasti čo ponúknuť. Práve účasťou na najväčších medzinárodných podujatiach sa Slovensku otvárajú dvere pre spoluprácu a nové investície,“ podčiarkol Taraba.
Povodne, suchá a energetická nestabilita čoraz viac formujú svetové ekonomiky, bezpečnosť aj blahobyt svojich občanov. Práve vodohospodárstvo má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a v tejto oblasti má čo ponúknuť, či už ide o oblasť protipovodňovej ochrany, zmysluplné revitalizačné projekty riek a predovšetkým energetické využívanie vodnej energie aj potrebu realizovať zmysluplné investičné vodárenské projekty pri stabilizácii elektrickej siete.
„Dlhoročné skúsenosti našich vodohospodárov a odborníkov v tejto oblasti ukazujú, že zelená energia, vodohospodárstvo a hospodárska stabilita sa môžu navzájom posilňovať, ak majú politickú podporu a sú vedené racionálnymi politickými rozhodnutiami,“ uzavrel Taraba.
Čínsko-európska vodná platforma (China-Europe Water Platform – CEWP) predstavuje kľúčový mechanizmus spolupráce medzi Európskou úniou a Čínou v oblasti vodného hospodárstva. Jej cieľom je riešiť globálne výzvy spojené s vodou, ako sú klimatické zmeny, nedostatok zdrojov a ochrana ekosystémov.