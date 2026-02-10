Richter o audite dotácií: Občianske združenie Šimečkovej matky podľa neho podvádzalo pri čerpaní peňazí

BRATISLAVA - Postup pri audite čerpania dotácií je štandardný. Parlament požiadal vládu, aby audit vykonala, a preto sa teraz diskutuje o výsledkoch auditu. Argumentoval šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter. Odmietol, že by koalícia mala záujem zámerne hovoriť o mame lídra opozičného PS Michala Šimečku. Poukázal na to, že audit odhalil nedostatky pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom Šimečkova mama.
„Šimečkove vystúpenie v Národnej rade (NR) SR bolo veľmi osobné, o tom, že my máme záujem hovoriť o jeho matke. (...) Nie, my chceme hovoriť o výsledku vládneho auditu, o štatutároch občianskych združení, ktorí majú zo zákona istú povinnosť a náležitosti. (...) Ten vládny audit potvrdil, že občianske združenie Projekt Fórum, zhodou okolností matky predsedu PS Šimečku, podvádzalo pri čerpaní dotácií. Bez problémov si nechávalo preplácať duplicitne či triplicitne rovnaké výdavky u rôznych ministerstiev,“ skonštatoval Richter na utorkovej tlačovej konferencii.
Richter si myslí, že nešlo o omyl, ale o zámer. „Dialo sa to opakovane,“ podotkol. Zároveň odmietol argumenty Šimečku k tejto téme. Myslí si, že ich zľahčuje. Hovoril o dvojakom metre zo strany opozičného hnutia PS. To sa podľa neho bojí debaty o tejto veci. Upozornil pri tom na to, že do rozpravy v parlamente k informácii o audite prideľovania dotácií sa chcelo prihlásiť mnoho poslancov z PS. Predpokladá, že tak chceli zapchať ústa Smeru-SD. Vysvetlil, že parlament preto pristúpil k časovému ohraničeniu diskusie na najviac 12 hodín. „Dal sa presne rovnaký časový priestor všetkým poslancom, aby sa k tejto téme vedeli vyjadriť,“ ozrejmil. Je presvedčený, že tento postup prinesie výsledky.