SNS mieša karty pred voľbami: Spája sa so Smerom a Hlasom, dvere necháva otvorené aj opozícii

BRATISLAVA - SNS plánuje ísť do komunálnych a krajských volieb v koalíciách so stranami Hlas-SD a Smer-SD. V rozhovore to povedal predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Nevylučuje, že v niektorých odôvodnených prípadoch vytvorí SNS koalíciu aj s opozičnými stranami. Zdôraznil, že regionálna úroveň je iná, a to platí aj pre voľby.
Michelko vysvetlil, že kandidátky vo voľbách v obciach, mestách a krajoch sa budú tvoriť podľa miestnych špecifík. „Ale do predvolebných koalícií pôjdeme predovšetkým s koaličnými stranami,“ uviedol. Tam, kde to miestne pomery ukážu, môžu ísť do koalícií aj s opozičnými stranami, no musí to byť riadne odôvodnené. „Musíme byť súčasťou nejakého bloku, aby sme uspeli, alebo tam musia byť veľmi výrazné osobnosti, ktoré nepotrebujú stranícku príslušnosť,“ povedal o voľbách Michelko.
V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. Ich termín zatiaľ nie je určený, mali by byť na jeseň, keďže naposledy boli 29. októbra 2022. Vtedy si Slováci zvolili primátorov, starostov, šéfov krajov a poslancov zastupiteľstiev na štvorročné volebné obdobie.