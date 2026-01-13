Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Danko opäť Smeru vyčíta Lajčáka s Epsteinom: KRÍZA pred koaličnou radou? Šéf národniarov si kladie PODMIENKY

Danko si pred rokovaním koaličnej rady na Úrade vlády kladie podmienky. Zobraziť galériu (3)
Danko si pred rokovaním koaličnej rady na Úrade vlády kladie podmienky. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, House Oversight Committee, Úrad vlády SR)
BRATISLAVA - Príchod nového roka predznamenáva ďalšie búrlivé politické dianie. Jedným z prvých nespokojných kandidátov v rámci koalície je určite šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, ktorý odmieta chodiť osobne na koaličné rady. Môže za to poradca premiéra Miroslav Lajčák. Pred koncom roka totiž na svetlo sveta vyplávala fotka jeho a sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina na veľvyslanectve v Rakúsku. Danko si teraz kladie podmienky.

Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Detaily pred konaním koaličnej rady po novom roku priniesli Hospodárske noviny. Danka sa existencia tejto fotky dotkla až tak, že vyhlásil jeho dočasnú neúčasť na koaličných radách. "Ak bude Lajčák robiť na Úrade vlády, tak mňa tam nedostanú ani na koaličnú radu, pretože pre mňa je to veľká zrada," uviedol ešte v novembri šéf národniarov.

Koaličná rada pred parlamentom

Prvé tohtoročné rokovanie parlamentu sa očakáva až 27. januára, no ešte predtým by sa koaličná rada mala pravdepodobne konať. Je však opäť pravdepodobné aj to, že sa uskutoční na Úrade vlády SR, kam Danko nechce prísť. Šéf SNS si však trvá na svojom aj tento rok, pretože začiatkom týždňa na adresu Lajčáka uviedol: "Myslím si, že nemá čo robiť v okolí premiéra.".

FOTKA Lajčáka s Epsteinom vytočila Danka: Neskutočná hanba! Exministra označil za drzého, teraz vraj vie prečo

FOTKA Lajčáka s Epsteinom vytočila Danka: Neskutočná hanba! Exministra označil za drzého, teraz vraj vie prečo

Podmienky príchodu Danka

Danko však úplne nezahatal svoju cestu na rokovanie koaličnej rady. Má podmienky. "Na koaličnú radu pôjdem, ale pokiaľ bude mimo Úradu vlády. Pokiaľ nie, SNS tam bude v zastúpení," uviedol. Už koncom roka sa na koaličných radách Danko nezúčastňoval a zastupoval ho buď poslanec Roman Michelko alebo vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Danko opäť Smeru vyčíta
 (Zdroj: House Oversight Committee)

Smer má s Dankovou neúčasťou problém

Nie všetci predstavitelia Smeru však len tak ľahko ignorujú fakt, že Danko je na koaličných radách zastupovaný. "To, že pán Danko na vládne koaličné rady nechodí, je problém," povedal pre HN poslanec Smeru Dušan Jarjabek.

 (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Neviem povedať, v čom ten problém je. Možno ide o nedorozumenie, ktoré sa dá vysvetliť, a možno ide o niečo vážnejšie," pokračoval Jarjabek.

Michelko okrem iného podotkol, že témou stretnutia koalície budú aj prípadné spory. "Predpokladám, že Rudolf Huliak bude chcieť opäť otvoriť tému k zákonu o hazarde," myslí si Michelko.

