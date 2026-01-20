PS kritizuje vládu! Pre ekonomické opatrenia prídu o prácu tisícky ľudí: Ministerstvo kontruje a ukázalo čísla

BRATISLAVA - Pre opatrenia vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktoré dusia ekonomický rast, prídu na Slovensku o prácu tisícky ľudí. Uviedli to v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
„Pokiaľ ide o konsolidáciu, dusí ekonomický rast a má za následok prepúšťanie. Transakčná daň, zvýšenie daní a odvodov, teraz pocítime nové zvýšenie odvodov pre živnostníkov, ktorých týmto de facto likvidujú. To všetko brzdí hospodársky rast. To, čo treba urobiť, je znížiť odvodové zaťaženie, zvýšiť konkurencieschopnosť, ekonomickú aktivitu, šetriť tam, kde mala šetriť táto vláda už dávno, najmä na prevádzke štátu a omnoho efektívnejšie využívať európske peniaze,“ priblížil predseda PS Michal Šimečka. Podpredsedníčka PS Simona Petrík spresnila, že prepúšťajú fabriky v Handlovej, v Bánovciach nad Bebravou, v Šamoríne, v Partizánskom, ale aj veľké IT spoločnosti v Bratislave či v Košiciach.
archívne video
„Takže, ak to mám zhrnúť, nad fabrikami na Slovensku sa stmieva a nielen na fabrikami, ale aj menšie firmy na Slovensku buď končia, alebo presúvajú svoj biznis, svoju výrobu do okolitých krajín. Živnostníci vo veľkom rušia svoje živnosti,“ zdôraznila Petrík s tým, že podľa analýzy Národnej banky Slovenska v roku 2026 príde o prácu na Slovensku ďalších 17.000 ľudí, a to v dôsledku konsolidačných krokov tejto vlády.
„Vôbec nerozumiem, v akom svete popierania reality žije minister práce, ktorý toto nevidí, respektíve sa tvári, že sa nič nedeje. A aj na verejnosti sa vyjadril, že občasné rušenie fabrík alebo prepúšťanie nemá nič spoločné s krokmi vlády. No, samozrejme, že má. Potvrdzujú to všetky dostupné štatistiky, napríklad aj ako som hovorila už o Národnej banke Slovenska. Len pán minister ich nechce vidieť,“ doplnila. PS by konsolidáciu podľa člena predsedníctva PS Štefana Kišša robila naopak, ako to robí táto vláda.
Vláda údajne nemá vôbec žiadnu víziu
„Druhá vec, táto vláda nemá vôbec žiadnu víziu. Tá vízia musí byť premiérska, aj preto o nej hovoril predseda Šimečka. Oni (koalícia, pozn. TASR) nepredstavili vôbec žiadne opatrenie na podporu ekonomického rastu. No my tu víziu máme, už sme ju opakovane prezentovali, aj o nej budeme ešte veľa hovoriť. Volá sa Tresk a v nej predstavujeme opatrenia na naštartovanie ekonomického rastu,“ dodal Kišš.
Nezamestnanosť na Slovensku je v súčasnosti na historických minimách
Nezamestnanosť na Slovensku je v súčasnosti na historických minimách. Osciluje okolo 4 % a zároveň je voľných takmer 120.000 pracovných miest. Hromadné prepúšťania sa nahlasujú každoročne a sú prirodzeným javom, ktorý súvisí s obchodnou politikou firiem, ale nie krokmi vlády. Kľúčové je koľko napokon konkrétna fabrika zamestnancov aj reálne prepustí. V roku 2025 bolo reálne zrušených o 66 %, teda o dve tretiny menej pracovných miest ako bolo nahlásených.
V máji minulého roka líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka strašil, že spoločnosť ZKW Krušovce prepustí vyše 400 ľudí a vraj to spôsobili konsolidačné kroky vlády. Pritom oficiálnym dôvodom pre dočasné zhoršenie situácie bol pokles objednávok a napokon sa žiadne hromadné prepúšťanie nekonalo a fabrika naopak prijíma navyše 150 až 200 nových zamestnancov. Teraz progresívci rovnako zavádzajú aj v prípade spoločnosti Foxconn v Nitre.
Nahlásené hromadné prepúšťanie nesúvisí s krokmi vlády
Nahlásené hromadné prepúšťanie nesúvisí s krokmi vlády, ale tiež s poklesom objednávok a ani zďaleka nemá byť prepustených toľko zamestnancov, koľko bolo nahlásených. Navyše priamo v Nitre je voľných 3400 miest vhodných pre prepustených pracovníkov, pričom sú naplánované burzy práce. Príslušný úrad práce je aktívny, rovnako ako boli aktívne úrady práce pri problémoch v závodoch Bukóza Vranov nad Topľou, Eterna Bánovce nad Bebravou, či Ecco Martin.