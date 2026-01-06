Slovenskí politici si uctievajú sviatok Troch kráľov: Pridal sa aj vládny SMER či prezident Pellegrini

BRATISLAVA - Sviatok Zjavenia Pána sa na východe oslavuje už od tretieho storočia. Podľa Konferencie biskupov Slovenska (KBS) si v ňom cirkev pripomínala "tri zázraky" - príchod mudrcov z východu, Ježišov krst v Jordáne a jeho prvý zázrak v Káne Galilejskej. Neskôr sa tento sviatok rozšíril aj na západ, kde sa dôraz kládol predovšetkým na poklonu mudrcov, ktorí sú známi aj pod pomenovaním traja králi Gašpar, Melichar a Baltazár. Tento významní sviatok si uctili aj slovenskí politici.
Príchod mudrcov do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi ukazuje, že v Izraeli hľadajú toho, ktorý bude kráľom národov. "Ich príchod znamená, že pohania môžu objaviť Ježiša a klaňať sa mu ako Božiemu Synovi a Spasiteľovi sveta, len ak sa obrátia k Židom a prijmú od nich mesiášske prisľúbenie, ako sa nachádza v Starom zákone," poznamenala KBS. Zjavenie Pána zvestuje, že všetky národy vstupujú do rodiny patriarchov a nadobúdajú výsady vyvoleného ľudu.
Prezident SR
Slovenksá hlava štátu Peter Pellgrini sa k oslavám sviatku Troch kráľov vyjadril, že dnešný deň je pre mnohých veriacich výnimočný. Pravoslávni veriaco zaťínajú oslavovať sviatky Vianoc a rodiny sa stretávajú pri štedrovečernom stole.
"Prajem im, aby tieto chvíle prežili v pokoji, blízkosti a srdcom naplneným nadejou, láskou a svetlom. Zároveň myslím aj an všetkých, pre ktorých je 6. január sviatkom Zjavenia Pána - Troch kráľov."
SMER-SSD
Počas sviatočného dňa sa začali na sociálnych siežach postupne objavovať príspevky aj od viacerých slovenských politikov či politických strán a hnutí. Minister financií SR Ladislav Kamenický za celý vládny SMER-SSD napísal, že praje pekné Vianoce pravoslávnym veriacim najmä na severovýchode Slovenska a tým, ktorí sa riadia gregoriánskym kalendárom, praje príjemný sviatok Troch kráľov.
"Som veľmi rád, že dnešok zostal dňom pracovného pokoja. K Rusínom mám osobitne blízky vzťah a podobne ako všetky menšiny, zaslúžia si našu pozornosť." Na začiatku príspevku sa minister prihovoril Rusínom v ich rodnom jazyku.
HLAS-sociálna demokracia
Zo strany HLAS-sociálna demokracia napísal srdečné slová štátny tajomník rezortu vnútra SR a splnomocnenc vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák, pričom koniec príspevku zakončil v cudzom jazyku. "Každému kto dnes slávi Vianoce želám krásne Рождественны свята (vianočné sviatky)."
Nechýbal ani predseda Hlasu a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, ktorý poprial pokojný sviatok Troch kráľov a požehnaný začiatok pravoslávnych Vianoc. "Zároveň je dnešný deň aj začiatkom Vianoc pre pravoslávnych veriacich. Prajem im preto pokojné, bezpečné a požehnané sviatky. A prajem si, aby to, čo sme si želali počas Vianoc a na začiatku nového roka – pokoj, bezpečie, zdravie a vzájomný rešpekt – neostalo len sviatočnou frázou," dodal s tým, že Slovensko potrebuje schopnosť ťahať spoločne za jeden koniec povrazu.
Minister Samuel Migaľ
Minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ myslí dnes najmä na Rusínov – na ich bohaté tradície, zvyky a krásnu reč, za ktorú sa nikde nehanbia a s hrdosťou ju udržiavajú.
"Je to súčasť našej identity a veľké bohatstvo Slovenska. Zo srdca prajem pokojný a radostný Svjatyj večur všetkým, ktorí ho dnes slávia a požehnané prežitie sviatkov Roždestva."
KDH
Kresťanskodemokratické hnutie vyjadrilo v tento sviatočný deň pokojné prežitie Vianoc pravoslávny veriacim, ktoré sa podľa juliánskeho kalendára začínajú práve dnes.