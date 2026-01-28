Požiar v srdci Courchevelu! VIDEO Luxusný hotel v plameňoch: Veľká EVAKUÁCIA, hasiči už bojujú dlhé hodiny

LYON - Hasiči v lyžiarskom stredisku Courchevel vo Francúzskych Alpách v utorok večer evakuovali 261 ľudí kvôli požiaru päťhviezdičkového hotela. Ako informovala agentúra AFP, nateraz nehlásia žiadne obete na životoch.
V lyžiarskom stredisku Courchevel vypukol v utorok večer poplach. Krátko po 19. hodine sa na streche päťhviezdičkového hotela Grandes Alpes v časti Courchevel 1850 objavili plamene. Požiar, ktorého pôvod zatiaľ nie je známy, zasiahol najmä strešnú konštrukciu – tú však tvorí spleť prepojených častí, ktoré sú navyše v tesnej blízkosti ďalších budov. Práve to robí zásah mimoriadne náročným.
Podľa informácií SDIS pre TF1-LCI bol požiar stále aktívny aj v stredu ráno. Hasiči museli preventívne evakuovať dva susedné objekty, keďže oheň sa šíril voľne a hrozilo jeho rozšírenie. Celkovo bolo do bezpečia presunutých 261 ľudí. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete.
Starosta obce Jean‑Yves Pachod pre TF1 uviedol, že situácia je pre zasahujúce jednotky mimoriadne zložitá. „Hasiči odvádzajú od začiatku výbornú prácu, ale je to komplikované. Nachádzame sa v centre strediska, v tesnom susedstve sú rezidencie aj dva hotely. Snažia sa nájsť spôsob, ako požiar zastaviť a zabrániť jeho šíreniu,“ vyhlásil.
V tejto časti Courchevelu stoja vedľa seba najluxusnejšie hotely a obrovské drevené chalety, vrátane Grandes Alpes. Ich terasy a strechy sa navzájom prepletajú, čo výrazne sťažuje prístup hasičskej techniky. Zásahové vozidlá sa do úzkych priestorov dostávajú len veľmi ťažko.
Courchevel patrí medzi najprestížnejšie lyžiarske destinácie sveta, obľúbené u medzinárodnej klientely s vysokou kúpyschopnosťou. Je súčasťou oblasti Les 3 Vallées, najväčšieho lyžiarskeho areálu na svete, a tvorí ju šesť dedín. Najznámejšia z nich, Courchevel 1850, je preslávená butikmi svetových módnych domov, gastronomickými reštauráciami a približne dvadsiatkou hotelov kategórie 4 až 5 hviezd. Stredisko disponuje aj vlastným altiportom pre súkromné lietadlá.