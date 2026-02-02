Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

V utorok hrozí na väčšine územia poľadovica, na západe aj silný vietor

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V utorok (3. 2.) sa môže na väčšine územia Slovenska tvoriť poľadovica, na západe aj silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Výstrahy pred vetrom sú vydané s predbežnou platnosťou od utorka 7.00 do 19.00 h najmä v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. So silným vetrom treba rátať aj v okrese Myjava. Meteorológovia v týchto oblastiach očakávajú ojedinelý výskyt vetra s nárazmi v rýchlosti 65 až 70 kilometrov za hodinu a s priemernou rýchlosťou približne 45 kilometrov za hodinu. Táto rýchlosť podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.

 (Zdroj: shmu.sk)

SHMÚ spresnil, že s poľadovicou treba rátať vo všetkých krajoch okrem Prešovského. V Žilinskom kraji očakávajú jej výskyt len v okrese Turčianske Teplice. Odborníci upozornili, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb aj infraštruktúru. Vydali preto výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou od utorka 18.00 h do stredy (4. 2.).

 (Zdroj: shmu.sk)

