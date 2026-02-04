Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Pozor na cestách! Väčšinu Slovenska trápi poľadovica: Na západe sa pridá hmla a silný nárazový vietor

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska sa môže v stredu od rána tvoriť poľadovica. Na západnom Slovensku treba počítať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na webe.

Pozor na cestách! Väčšinu
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Výstraha pred poľadovicou platí v celom Žilinskom, Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Rovnako vo väčšine Bratislavského kraja a v okresoch Piešťany, Senica, Trnava, Zlaté Moravce a Levice. V Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji je vydaná počas celého dňa, na ostatných miestach do 12.00 h.

Pozor na cestách! Väčšinu
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže tvoriť vo väčšine Bratislavského kraja a v okresoch Senica a Trnava, a to do 12.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.

Pozor na cestách! Väčšinu
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Na západnom Slovensku platia zároveň od 18.00 h miestami výstrahy prvého stupňa pred vetrom. V Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. Na severe tiež od 23.00 h platia výstrahy pred vetrom na horách, vydané sú až do štvrtka (5. 2.) poobede.

Pozor na cestách! Väčšinu
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Viac o téme: PočasiePoľadovicaHmlaMeteorológoviaSlovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovensko zasiahnu vlny SNEŽENIA!
Slovensko zasiahnu vlny SNEŽENIA! TU môže napadnúť až 20 cm snehu: O pár hodín nato však príde šokujúci ZVRAT
Domáce
FOTO Ľadové kryhy na rieke
Extrémne zimné počasie v USA si vyžiadalo svoju daň: Hlásia už najmenej 42 obetí
Zahraničné
Ilustračné foto
Taliansko vyhlásilo núdzový stav: Kalábriu, Sicíliu a Sardíniu zasiahli silné búrky
Zahraničné
FOTO Pozor na cestách! Počasie
Pozor na cestách! Počasie sa poriadne zblázni: Meteorológovia varujú pred nebezpečnou hmlou a dažďom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hlavný tréner MŠK Žilina do 19 rokov Michal Kijačik: Hráčom som prizvukoval, že môžeme zvíťaziť
Hlavný tréner MŠK Žilina do 19 rokov Michal Kijačik: Hráčom som prizvukoval, že môžeme zvíťaziť
Futbal
Dominika si na šťastnú správu musela počkať 7 mesiacov: Prišlo to, až keď sa vzdala nádeje
Dominika si na šťastnú správu musela počkať 7 mesiacov: Prišlo to, až keď sa vzdala nádeje
Prominenti
Upútavka na novú talkshow Medzi nami s Katou Martinkovou
Upútavka na novú talkshow Medzi nami s Katou Martinkovou
Prominenti

Domáce správy

Vážna nehoda obmedzila diaľnicu
Vážna nehoda obmedzila diaľnicu D1: Pri Voderadoch sa zrazili vozidlá, zdržanie je približne 60 minút
Domáce
FOTO Pozor na cestách! Väčšinu
Pozor na cestách! Väčšinu Slovenska trápi poľadovica: Na západe sa pridá hmla a silný nárazový vietor
Domáce
MIMORIADNE Polícia našla v
MIMORIADNE Polícia našla v hlavnom meste bezvládne ľudské telo: Ide o ženu!
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA na ceste: O život prišiel iba 18-ročný mladík. FOTO z miesta nešťastia
STRAŠNÁ TRAGÉDIA na ceste: O život prišiel iba 18-ročný mladík. FOTO z miesta nešťastia
Regióny

Zahraničné

Peter Mandelson
Pád britského politika: Mandelson kvôli kauze Epstein končí v parlamente! Hrozí mu doživotný trest
Zahraničné
Venezuela dostala od USA
Venezuela dostala od USA milióny z predaja ropy: Washington dohliadne, aby peniaze dostali ľudia
Zahraničné
Albánsko rieši podvod s
Albánsko rieši podvod s odpadom: Vydali zatykače na 33 osôb po tom, čo Thajsko odhalilo jedy v kontajneroch
Zahraničné
FOTO Stúpenci vlády žiadajú prepustenie
Tisíce ľudí v Caracase žiadajú slobodu pre Madura: Mesiac po únose komandom USA vyšli davy do ulíc
Zahraničné

Prominenti

Snoop Dogg
Obrovský SMÚTOK Snoop Dogga: Prišiel o 10-mesačnú vnučku
Zahraniční prominenti
Je KONIEC: Kráska z
Je KONIEC: Kráska z Let´s Dance priznala KRACH VZŤAHU!
Domáci prominenti
Otvorenie salónu. Na snímke
SEXI Schindlerová dráždi telom: Takto si ho vymakala vo fitku! FOTO
Domáci prominenti
Pavel Kříž a Jiří
Českého herca postihla vážna choroba: Štyri roky mlčania a... Napísal si vlastné parte!
Osobnosti

Zaujímavosti

Mimozemšťania v mraze? NASA
Mimozemšťania v mraze? NASA objavila planétu s atmosférou, kde by mohol prekvitať život aj pri -68 stupňoch!
Zaujímavosti
Tracy Kiss
Operácie TAM DOLE za tisíce eur! Tracy po pôrodoch podstúpila drahé zákroky a dnes sa cíti ako nová žena
Zaujímavosti
Pravda o Slovákoch: Vyčerpané
Pravda o Slovákoch: Vyčerpané ženy, mladí uprednostňujú styling pred hygienou a každý 3. muž ignoruje rannú ústnu hygienu!
vysetrenie.sk
Zázrak z kapsule? Lekári
Zázrak z kapsule? Lekári liečia rakovinu pomocou ľudských VÝKALOV! Šokujúce výsledky štúdie zmenia všetko, čo ste vedeli
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Firmy, pozor: Jeden deň v Nitre vám môže vyriešiť nábor na mesiace dopredu
Firmy, pozor: Jeden deň v Nitre vám môže vyriešiť nábor na mesiace dopredu

Šport

ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
Slováci na ZOH 2026
Vypäté semifinále Anglického ligového pohára: O miestenke do Wembley rozhodli neskutočné detaily
Vypäté semifinále Anglického ligového pohára: O miestenke do Wembley rozhodli neskutočné detaily
Anglický ligový pohár
Neuveriteľná senzácia! Žilina v Lige majstrov šokujúco vyradila slávny Liverpool FC
Neuveriteľná senzácia! Žilina v Lige majstrov šokujúco vyradila slávny Liverpool FC
Slovensko
ZOH 2026 Zapnite si pásy, toto bude šialená jazda: Hokejový turnaj sľubuje šou z inej galaxie
ZOH 2026 Zapnite si pásy, toto bude šialená jazda: Hokejový turnaj sľubuje šou z inej galaxie
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Získaj prácu
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Pracovné prostredie
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Motivácia a produktivita
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Chlieb
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Výber receptov

Technológie

Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Veda a výskum
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Armádne technológie
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Technológie
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Armádne technológie

Bývanie

Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova

Pre kutilov

Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manželka hokejistu Tomáša Tatara ukázala dcérku: Po roku od veľkolepej svadby sa tešia z rozkošnej princeznej
Slovenské celebrity
Manželka hokejistu Tomáša Tatara ukázala dcérku: Po roku od veľkolepej svadby sa tešia z rozkošnej princeznej
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Polícia našla v
Domáce
MIMORIADNE Polícia našla v hlavnom meste bezvládne ľudské telo: Ide o ženu!
Tragická nehoda v Nitre:
Domáce
Tragická nehoda v Nitre: FOTO Muž (†30) vrazil autom rovno do domu! Zomrel na mieste
Šokujúce odhalenie: Putinov špión
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Putinov špión mal plánovať atentát na Zelenského! V Poľsku ho odsúdili
Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útok dronom v Záporoží vzal životy tínedžerom! Trump posiela Putinovi jasný odkaz

Ďalšie zo Zoznamu