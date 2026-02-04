Pozor na cestách! Väčšinu Slovenska trápi poľadovica: Na západe sa pridá hmla a silný nárazový vietor

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska sa môže v stredu od rána tvoriť poľadovica. Na západnom Slovensku treba počítať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na webe.
Výstraha pred poľadovicou platí v celom Žilinskom, Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Rovnako vo väčšine Bratislavského kraja a v okresoch Piešťany, Senica, Trnava, Zlaté Moravce a Levice. V Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji je vydaná počas celého dňa, na ostatných miestach do 12.00 h.
Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže tvoriť vo väčšine Bratislavského kraja a v okresoch Senica a Trnava, a to do 12.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.
Na západnom Slovensku platia zároveň od 18.00 h miestami výstrahy prvého stupňa pred vetrom. V Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. Na severe tiež od 23.00 h platia výstrahy pred vetrom na horách, vydané sú až do štvrtka (5. 2.) poobede.