Ohrozená cesta pod Strečnom! Vyhlásili tender na sanáciu svahu

STREČNO - Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila tender na sanáciu nestabilného svahu pri ceste I/18 pri Strečne. Ako potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, riešený bude 250 metrov dlhý úsek cesty vedený pri päte strmého skalného svahu a hradného brala Strečno. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 14 miliónov eur.
Sanácia skalného svahu
„Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na sanáciu nestabilného skalného svahu a hradného brala nad cestou I/18 v úseku km 9,350 - 9,600 vrátane realizácie dočasných a trvalých stabilizačných a ochranných opatrení. Cieľom stavebných prác je znížiť riziko ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedla Lukáčová.
Práce počas premávky
Upozornila, že stavebné práce budú prebiehať v geotechnicky náročnom prostredí, pri zachovaní prevádzky na frekventovanej ceste I. triedy, s vysokými nárokmi na organizáciu výstavby, bezpečnosť práce a ochranu cestnej premávky. „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú ochranu cestnej premávky a minimalizovať obmedzenia dopravy. Väčšina sanačných prác by mala prebiehať pri zachovaní prevádzky na frekventovanej ceste,“ podotkla hovorkyňa SSC.
Lehota výstavby je stanovená na maximálne 180 dní od odovzdania staveniska. SSC požaduje od zhotoviteľa, aby zabezpečil vykonávanie prác sedem dní v týždni vrátane víkendov a sviatkov. Kritériom s 50-percentnou váhou pri vyhodnotení podaných súťažných návrhov je navrhovaná cena, ďalšími kritériami sú navrhovaná lehota realizácie a navrhované počty úplných a čiastkových uzáver.
„Predpokladaná hodnota zákazky je 14.097.228,38 eura bez dane z pridanej hodnoty. Lehota na predkladanie ponúk je 10. marec 2026. Konkrétny termín začiatku stavebných prác bude závisieť od priebehu verejného obstarávania,“ uzavrela Lukáčová.