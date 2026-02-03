VIDEO z nebezpečnej naháňačky: Útek v protismere, náraz a ŠOK! Vodič s takmer 3 promile, v aute sedeli OPITÉ deti

BRNO - Opitý vodič v Brne vo štvrtok večer ohrozoval premávku riskantnou jazdou v protismere a pokusom ujsť policajtom po zasnežených cestách. Keď ho hliadka napokon vypátrala, ukázalo sa, že v aute viezol štyri deti, z ktorých dve nadýchali alkohol. Muž s takmer tromi promile teraz čelí vážnemu obvineniu.
To, čo malo byť pokojnou koncovkou služby brnianskych dopravných policajtov, sa vo štvrtok večer zmenilo na nebezpečnú naháňačku. Hliadka si pri zjazde z Hradeckej ulice k železničnej stanici v Řečkoviciach všimla tmavé BMW, ktorého vodič vošiel priamo do protismeru. Po krátkom zastavení šofér prudko pridal a začal unikať smerom na rýchlostnú komunikáciu.
Po nebezpečnej jazde čakalo policajtov viacero ďalších prekvapení
Policajti sa okamžite pustili za ním. Vodič však pokračoval v riskantnej jazde aj napriek hustej premávke, sneženiu a klzkej vozovke. Po výpadovke smerom na Kuřim sa im na chvíľu stratil z dohľadu. O pár minút však hliadka objavila čerstvé stopy pneumatík na zasneženom chodníku pri železničnej zastávke v obci Česká, čo ich priviedlo až k odstavenému vozidlu.
"Na rozsvietené majáky a výzvu policajta na vystúpenie vodič zareagoval veľmi smolne. Nevšimol si totiž, že sa mu naštartované auto rozbehlo a zastavilo sa až nárazom do zaparkovaného vozidla. Aj napriek tomu sa dvadsaťdeväťročný muž za volantom správal k hliadke po celú dobu kontroly arogantne," opisuje policajný hovorca Petr Vala s tým, že dychová skúška preukázala 2,78 promile alkoholu, hoci tvrdil, že vypil "len jedno pivo". Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz.
Ďalší šok prišiel po nahliadnutí do interiéru auta. V BMW sedeli štyria pasažieri – dvaja neplnoletí chlapci a dve mladistvé dievčatá. Obaja chlapci taktiež nafúkali - 0,28 a 0,52 promile. Plechovky od piva pohodené po celom vozidle len potvrdili, že situácia je vážna. Pre deti si museli prísť zákonní zástupcovia a polícia sa bude zaoberať aj tým, ako sa k alkoholu dostali. Vodič čelí podozreniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V krajnom prípade mu hrozí aj niekoľkoročné väzenie.