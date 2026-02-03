Šokujúci nález na toalete v nemocnici na východe Slovenska: Na toaletách objavili skrytú KAMERU!

HUMENNÉ - Šokujúci nález na toalete v humenskej nemocnici. V jej priestoroch našli nainštalovanú skrytú kameru, v inom pavilóne našli ďalšie zariadenie v štádiu príprav. Polícia páchateľa rýchlo vypátrala a prípad vyšetruje.
Informovala o tom TV Joj. "Nelegálne namontovaná kamera bola nájdená v priestoroch toaliet určených pre zamestnancov. Nešlo teda o toalety pre pacientov, ani verejnosť. Zariadenie si všimol študent na praxi, ktorý na ňu okamžite upozornil, " opísala hovorkyňa siete nemocníc Janka Fedáková.
Kameru si všimol študent, ktorý spozoroval, že v lište oproti toalete niečo bliká. Nemocnica v prípade ihneď konala a nahlásila to polícii. Zároveň podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ako ďalej približuje TV Joj, polícii netrvalo dlho, kto je páchateľom. Podľa nemocnice sa totiž páchateľovi pri inštalácii zariadenia podarilo natočiť aj seba samého. Má ísť o nezdravotníckeho zamestnanca. Kameru sa tiež podarilo odhaliť v rovnaký deň, ako bola nainštalovaná a záznam bol len v rozsahu niekoľkých desiatok minút. Na gynekologickom oddelení našli zariadenie v procese príprav. "Ide o individuálne zlyhanie jednotlivca a takéto konanie je nemocnica ostro odsudzuje a so zamestnancom už rozviazala pracovný pomer, " dodala Fedáková.
Polícia prípad vyšetruje
Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová v tejto súvislosti informovala, že polícia prípad vyšetruje ako prečin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy v štádiu pokusu.
Nezávislý advokát Milan Ficek uvádza, že cieľom takejto právnej úpravy je ochrana ústavného práva na súkromie a na tajomstvo neverejných prejavov. "Ochrana takéhoto subjektu pred tým, aby sa takéto dôverné informácie zverejňovali alebo prípadne rozširovali," približuje. Sexuologička Danica Caisová upozorňuje na to, že ak sa niekto správa ako voyer, že pozoruje, tak mal by vyhľadať pomoc, pretože to je deviantné správanie. "Obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ nebolo vznesené," dodáva k prípadu policajná hovorkyňa.
Príbuzná pacienta Ingrid pre TV Joj uviedla, že o tom počula. Považuje to za dosť úchylné. "Ľudia, ktorí chodia do práce každý Boží deň, aby sa cítili bezpečne, keď on má z toho úžitok, tak určite tie sestričky a ostatní nemali, " dodáva s tým, že nikto nevie, čo má v hlave, aj keď navonok môže byť milý. "Je to zvrátené. To je vstup do súkromia, to je závažný zločin. Pre mňa to je zločin, " povedal iný príbuzný pacienta Bohuš.