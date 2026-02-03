Hrozivé varovanie estónskeho ministra: Rusko pošle po vojne do Európy státisíce vojakov! Spôsobia chaos

TALIN - Koniec bojov na Ukrajine podľa estónskej diplomacie nemusí znamenať upokojenie situácie. Talin varuje, že Moskva by mohla presunúť svoju agresiu do Európy iným spôsobom – prostredníctvom bývalých ruských vojakov.
Státisíce ľudí s bojovou skúsenosťou
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna upozorňuje, že po ukončení vojny na Ukrajine by mohol ruský prezident Vladimir Putin vyslať do Európy obrovské množstvo bývalých vojakov s cieľom destabilizovať spoločnosť a bezpečnostné prostredie.
Ako Tsahkna povedal v rozhovore pre britský denník The Telegraph na okraj rokovania ministrov v Bruseli, Rusko má v súčasnosti proti Ukrajine nasadených približne jeden milión vojakov. Práve z tejto masy by podľa neho mohli po prípadnom prímerí vzniknúť nové bezpečnostné hrozby pre Európu.
Chaos namiesto návratu do normálneho života
„Rusko a Putin už dnes využívajú rôznych jednotlivcov na útoky proti našim spoločnostiam,“ uviedol Tsahkna. Podľa jeho slov je reálne očakávať, že po skončení vojny dorazia do Európy státisíce bývalých príslušníkov ruskej armády.
Zároveň varoval, že nepôjde o ľudí, ktorí by si chceli v nových krajinách nájsť prácu a začleniť sa. „Určite neprídu s dobrým plánom, ako si zarobiť peniaze a platiť dane. Prídu so zlými úmyslami,“ povedal estónsky minister a pripomenul, že už dnes ruské špeciálne služby podľa neho organizujú po Európe rôzne sabotáže a útoky.
Hybridná vojna namierená proti NATO
Talin sa obáva, že Moskva využije akékoľvek prerušenie bojov na Ukrajine na presmerovanie svojej agresie voči Európe prostredníctvom hybridnej vojny. Estónske bezpečnostné služby sa preto v posledných mesiacoch zaoberali scenármi, ako by Kremeľ mohol bývalých vojakov zapojiť do operácií proti štátom NATO.
„Sú na to ideálni,“ tvrdí Tsahkna. Podľa neho ide často o ľudí s ťažkou minulosťou a vážnymi psychickými následkami vojny. „Zabíjali, znásilňovali… to predstavuje mimoriadne veľké riziko pre bezpečnosť Európy,“ dodal.
Návrh na zákaz vstupu do Schengenu
Aj z tohto dôvodu estónsky minister minulý týždeň v rámci EÚ navrhol zvážiť plošný zákaz vstupu bývalých ruských vojakov do schengenského priestoru. Opatrenie by sa podľa jeho návrhu týkalo nielen turistických, ale aj pracovných víz či povolení na pobyt.
Tsahkna poukázal na to, že na ukrajinskom bojisku pôsobia aj bývalí väzni a násilníci, ktorých Putin podľa jeho slov v Rusku nechce. „Stanú sa z nich zbrane. Budú poslaní do Európy,“ varoval.
Nebezpečnejší scenár než otvorená vojna
Záverečné posolstvo estónskeho ministra je jasné: NATO vie, ako čeliť ruskej armáde na bojisku, no rozptýlená hrozba v podobe jednotlivcov pôsobiacich v európskych krajinách môže byť ešte nebezpečnejšia.
„Proti tomuto typu hrozby musíme konať okamžite, kým sú ešte viazaní na front,“ uzavrel Tsahkna.