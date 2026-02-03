Šokujúce odhalenie: Epstein sa zaujímal aj o korupciu na Ukrajine! Dajú sa tam zarobiť obrovské sumy, napísal

BERLÍN - Milióny strán zverejnených amerických dokumentov vrhajú nové svetlo na zákulisie vzťahov Jeffreya Epsteina. Medzi tisíckami správ sa objavuje aj Ukrajina — ako priestor príležitostí, peňazí a moci. Už krátko po Majdane.
Milióny strán, tisíce otázok
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok sprístupnilo ďalšiu obrovskú časť spisov súvisiacich s kauzou Jeffrey Epstein. Ide o približne tri milióny strán, ktoré okamžite vyvolali silné reakcie po celom svete. Súčasťou balíka je viac než dvetisíc videí a približne 180-tisíc obrazových súborov, dnes už verejne dostupných.
Popri šokujúcich materiáloch z trestných konaní však pozornosť pútajú najmä interné správy a e-maily. Práve tie znovu otvárajú otázku, kým Epstein v skutočnosti bol — a prečo sa pohyboval tak blízko politických a finančných elít Západu. Jedna línia korešpondencie je pritom obzvlášť nápadná: jeho záujem o Ukrajinu, ktorý sa začal už v roku 2014.
„Prevrat otvorí veľa možností“
Dňa 18. marca 2014, len krátko po udalostiach na Majdane, Epstein v jednom z e-mailov poznamenal, že zmena moci na Ukrajine prinesie „veľa možností — veľmi veľa“. Politický zlom nasledoval po protestoch, ktoré prerástli do násilia a vyústili do úteku a zosadenia vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča.
Správa bola adresovaná viacerým osobám. Medzi nimi figuruje meno „A. de Rothschild“, čo podľa dostupných informácií zodpovedá Ariane de Rothschild, vedúcej partnerke švajčiarskej bankovej skupiny Edmond de Rothschild. V korešpondencii sa objavuje aj istý „Olivier“, ktorého priezvisko zostáva v dokumentoch anonymizované.
Ako už v roku 2023 upozornil The Wall Street Journal, Epstein sa s Ariane de Rothschildovou medzi rokmi 2013 až 2019 stretol desiatky krát. O dva roky neskôr nasledovalo ďalšie zistenie: poradenská zmluva z roku 2015 v hodnote 25 miliónov dolárov medzi Epsteinovou firmou a bankou. Na tieto súvislosti dnes opätovne poukazuje aj Berliner Zeitung.
Voľby, Zelenskyj a „obrovské peniaze“
Záujem o Ukrajinu sa podľa správ ešte viac prehĺbil v roku 2019. Len tri dni po prezidentských voľbách, ktoré vyniesli k moci Volodymyra Zelenského, Epstein napísal anonymnému adresátovi, že sa má začať detailne zaujímať o tamojšiu politiku. Vymenoval konkrétne témy: Zelenskyj, korupcia, parlament. Záver správy pôsobil motivačne — adresátovi naznačil, že úspech má na dosah.
Odpoveď označila ukrajinskú politickú scénu za čosi, čo bude „zábavné sledovať“. Epstein reagoval s iróniou, no zároveň s cynickým realizmom. Podľa neho nejde len o frašku, ale o „sofistikovanú korupciu“, na ktorej sa točia „obrovské sumy peňazí“. V ďalšej vete dokonca naznačil, že by si vedel predstaviť adresátku v úlohe „ženského oligarchu“.
Summers, Pinčuk a zákulisné rozhovory
V e-mailoch sa objavuje aj Lawrence Summers, ekonóm a bývalý minister financií USA. Začiatkom mája 2019 spomenul, že o Ukrajine niečo vie — okrem iného vďaka účasti na konferenciách organizovaných Viktorom Pinčukom a spolupráci s vtedajšou ministerkou financií Nataliou Jareškovou pri reštrukturalizácii ukrajinského dlhu.
Epstein na to odpovedal poznámkou, že nový prezident hľadá podporu, zatiaľ čo Vladimir Putin reaguje posmešne a tvrdí, že Zelenskyj je ovládaný Izraelčanmi.
Pinčuk je pritom dlhodobo známy ako organizátor prestížnej konferencie Yalta European Strategy, kde sa pravidelne stretávajú ukrajinskí predstavitelia s politikmi, investormi a think-tankmi zo Západu. Jarešková zohrávala po roku 2014 kľúčovú úlohu pri stabilizácii verejných financií krajiny po hlbokej hospodárskej kríze.
Smrť, ktorá otázky neuzavrela
V auguste 2019 našli Jeffreya Epsteina mŕtveho v cele newyorského Metropolitan Correctional Center, kde čakal na súd v prípade závažných obvinení zo sexuálneho zneužívania maloletých. Úrady jeho smrť oficiálne uzavreli ako samovraždu.
Nezodpovedané detaily — nefunkčné kamery, porušené bezpečnostné postupy a rozpory vo výpovediach — však dodnes živia pochybnosti. A nové dokumenty ukazujú, že otázniky sa netýkajú len jeho smrti, ale aj rozsahu a povahy jeho globálnych kontaktov.