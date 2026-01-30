Piatkové ráno plné nástrah! Meteorológovia varujú pred poľadovicou: TIETO úseky sú pod ľadom

BRATISLAVA - Pre niektoré okresy Slovenska platí v piatok ráno výstraha prvého stupňa pred poľadovicou do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy sú vydané v celom Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Tiež vo väčšine Banskobystrického kraja a v okresoch Bytča, Martin, Žilina, Turčianske Teplice, Topoľčany a Rožňava. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil SHMÚ.
Na horskom priechode Vrchslatina je zľadovatený sneh
Na horskom priechode Vrchslatina je zľadovatený sneh. Hmla obmedzuje viditeľnosť v lokalite Zvolen, Uľanka a Námestovo. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú podľa SSC zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami vlhký až suchý. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú taktiež zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami vlhký. V horských a podhorských oblastiach na severe stredného a východného Slovenska sa na vozovkách môže nachádzať miestami vrstva kašovitého, utlačeného alebo čerstvého snehu hrúbky jeden až dva centimetre.
Zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek majú mokrý až vlhký. Na horských priechodoch Podspády, Suľová a Grajnár je miestami utlačený sneh hrúbky jedného centimetra. Čerstvý sneh hrúbky do jedného centimetra sa nachádza na vozovke horských priechodoch Dobšiná a Klenov. Zľadovatený sneh sa nachádza na vozovke horského prechodu Vrchslatina. SSC opätovne upozorňuje na padanie skál na horskom priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer a na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra.