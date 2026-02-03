Japonsko sužuje silné sneženie: Za dva týždne si vyžiadalo už 30 obetí

TOKIO - Nezvyčajne silné sneženie v Japonsku si za posledné dva týždne vyžiadalo 30 úmrtí, uviedli v utorok miestne úrady. Na pomoc obyvateľom najviac zasiahnutej prefektúry Aomori vláda vyslala armádu, informuje o tom agentúra AFP.
Premiérka Sanae Takaičiová na mimoriadnom zasadnutí kabinetu dala v utorok ráno ministrom pokyn, aby urobili všetko pre zabránenie úmrtiam a nehodám. Prílev studeného vzduchu v uplynulých týždňoch vyvolal silné sneženie na pobreží Japonského mora. V niektorých oblastiach zaznamenali dvojnásobok obvyklého objemu zrážok.
Podľa údajov hasičského zboru evidujú od 20. januára do utorka úmrtie 30 ľudí v dôsledku silného sneženia. Jednou z obetí je 91-ročná žena, ktorú našli pod snehom pri jej dome v meste Adžigasawa v Aomori. Polícia sa domnieva, že ju zavalil sneh zo strechy, príčinou smrti bolo zadusenie. V Aomori v odľahlých oblastiach je na zemi až 4,5-metrová vrstva snehu, v rovnomennom hlavnom meste úrady uviedli, že nestíhajú odpratávať sneh dosahujúci výšku 1,8 metra.