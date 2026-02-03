Odchyt hada či požiar balóna: TOTO sú najbizarnejšie zásahy hasičov!

TRENČÍN - Odchyt hada z okna v Prievidzi a likvidovanie požiaru teplovzdušného balóna, ktorý spadol v Bolešove v Ilavskom okrese, boli dva najkurióznejšie zásahy profesionálnych hasičov v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v minulom roku. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.
Najväčšiu škodu spôsobil minulý rok v októbri požiar garáže v obci Poruba v okrese Prievidza, vyšplhala sa na 100.000 eur. Najväčšie hodnoty (1,7 milióna eur) zachránili v roku 2025 hasiči pri požiari lokomotívy v obci Soblahov v Trenčianskom okrese.
Najviac ľudí (60) evakuovali hasiči v TSK v minulom roku pri nehode na železnici v obci Melčice-Lieskové v Trenčianskom okrese. Najdlhšie trvajúcim zásahom bola novembrová dopravná nehoda na diaľnici D1 v katastri Dubnice nad Váhom. Zásah trval 12 hodín a 26 minút.
Hneď niekoľko „naj“ za minulý rok patrí zásahu pri požiari dreveného odpadu a štiepky v obci Potvorice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Použili pri ňom 15 kusov techniky HaZZ a 21 kusov techniky dobrovoľných hasičov. Zasahovalo 28 profesionálnych a 47 dobrovoľných hasičov. Na likvidáciu požiaru nasadili hasiči 10 C prúdov a dva lafetové prúdy, použili rekordných 432.000 litrov vody a 410 litrov penidla.