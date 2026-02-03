Poslanci začali utorkové rokovanie návrhom zákona o osvedčovaní listín

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali piaty rokovací deň 46. schôdze návrhom zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. V pléne ho predstavil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý za ním stojí.
„V súčasnosti je osvedčovanie listín a pravosti podpisov na listinách upravované zákonom o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2002. Dôvodom predloženia nového vládneho návrhu zákona je riešenie zvýšeného nárastu sporných výkladov paragrafových znení doterajších právnych úprav, respektíve absencia určitých pojmov, ktoré vychádzajú z potrieb terajšej praxe,“ ozrejmil.
Nová legislatíva podľa neho zlepší prehľadnosť právnej úpravy a posilní právnu istotu. Poslanci by sa v utorok mali venovať aj ďalším legislatívnym návrhom z dielne rezortu vnútra. V tento deň ich čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch.