MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA ochromila dopravu: Uzavreli diaľnicu a letisko! Hlásia neprejazdné cesty a havárie

BRATISLAVA - Meteorológovia varujú pred mimoriadne nebezpečnou situáciou na cestách kvôli mrznúcemu dažďu a sneženiu. Maďarská polícia uzavrela diaľnicu M15 od Čunova pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony. Bratislavské letisko prerušilo prevádzku do 11:15 h. Vodiči hlásia neprejazdné úseky, nehody aj skrížené kamióny.
Situáciu sledujeme ONLINE
10:12 Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok je naďalej cesta I/9 medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom pre nákladnú dopravu uzavretá, informuje trenčianska krajská polícia. Upozorňuje, že kamióny sú hliadkou polície odstavované. "Apelujeme na vodičov, aby použili, nielen v tomto úseku, snehové reťaze," vyzýva.
10:08 Na výjazde zo Svinnej do Bánoviec nad Bebravou sa šmýkajú kamióny, hlási Zelená vlna STVR. Vodiči hlásia zdržanie 30 minút. Na cestách v okolí Senice je vrstva zľadovateného snehu.
10:07 Na ceste I/77 za obcou Lenartov smerom na Obručné uviazol kamión, informuje dopravný servis. Blokovaný je jeden jazdný pruh.
10:06 Na vjazde do Polomky z Heľpy sa šmýkajú kamióny, hlásia vodiči.
10:03 Mestská hromadná doprava v Trenčíne mala v rannej špičke asi polhodinové meškanie, väčšinou spôsobené prirodzene pomalšou, opatrnejšou jazdou aj ostatných vozidiel, ale aj niekoľkými nehodami. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová. „Niekoľkokrát sa upravovali cesty, po ktorých vedú autobusové linky, zásobovacie trasy obchodnej siete, ulice spájajúce sídliská, cesty vo svahoch a podobne. Údržba sa opakovala na chodníkoch v centrálnej mestskej zóne, na chodníkoch v blízkosti škôl, k zdravotným a sociálnym službám, na chodníkoch vo svahoch,“ doplnila hovorkyňa s tým, že viacnásobná pozornosť sa venovala aj nástupným hranám autobusových zastávok a priechodom pre chodcov. Ako dodala, sneženie aktuálne ustáva, zimná údržba sa rozširuje aj na ďalšie komunikácie na sídliskách a v obytných zónach.
10:02 Medzi Vrábľami časťou Dyčka a Paňou sa prevrátilo auto na strechu, hlási dopravný servis.
10:00 Problémy s dopravou sú podľa polície aj na ceste II/581 - obchvate cez Myjavu. „Prosíme vodičov nákladných vozidiel, aby cez uvedený úsek neprechádzali z dôvodu prekážky na ceste. Vozidlá treba nechať radšej zaparkované pred obchvatom do sprejazdnenia úseku. V prípade potreby je potrebné použiť snehové reťaze,“ odporúča polícia na sociálnej sieti.
9:58 V Trenčianskom samosprávnom kraji napadlo za posledných 12 hodín od päť do desať centimetrov snehu. Vyplýva to z informácií SHMÚ. Husté sneženie komplikuje dopravu na viacerých miestach kraja. Podľa informácií polície je pre osobnú dopravu ťažko priechodný úsek cesty druhej triedy z Trenčianskych Teplíc smerom na horský priechod Machnáč. Dopravu tam riadi polícia. Správa ciest kraja, ktorá zabezpečuje údržbu ciest druhej a tretej triedy, má aktuálne v teréne 26 odhŕňacích a posýpacích vozidiel. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica upozorňuje na sociálnej sieti obyvateľov a návštevníkov mesta na meškanie spojov mestskej hromadnej dopravy. Dôvodom je nepriaznivé počasie a neprejazdnosť niektorých cestných komunikácií.
9:53 Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Piešťany smerom z Bratislavy na 78. kilometri otočilo auto do protismeru, informuje dopravný servis. Auto je v odstavnom pruhu.
9:50 Na Čertovici sa zrazili dve osobné autá, v stúpaní z oboch strán sú odstavené kamióny, hlásia vodiči. Horský priechod uzavreli pre nákladné autá nad 10 metrov.
9:48 Na ceste I/77 za obcou Lenartov smerom na Obručné uviazol kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
9:42 Na celom území Trnavského kraja eviduje polícia zhoršené poveternostné a jazdné podmienky. Vozovky sú miestami pokryté poľadovicou a vrstvou kašovitého snehu, čo výrazne znižuje bezpečnosť cestnej premávky. "Horský priechod Biela hora je momentálne prejazdný, avšak s obmedzeniami. Počítajte so zníženou prehľadnosťou, keďže na krajnici sa nachádza odstavený nepojazdný kamión. Situáciu priamo na mieste monitoruje policajná hliadka," informuje polícia. Na diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R1 sa miestami tvorí tiež poľadovica, najmä na nájazdoch, zjazdoch a premosteniach ciest, potokov a riek, kde hrozí vyššie riziko šmyku.
9:40 V Bratislave sa v dôsledku mrznúceho dažďu robí námraza na cestách aj autách.
9:39 Sneženie a poľadovica skomplikovala dopravu a pohyb pre vodičov i chodcov v Pezinku.
9:37 Vo všetkých slovenských pohoriach platí v utorok nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počasie na horách bude počas utorka ovplyvňovať teplý front, ktorý prinesie postupné otepľovanie a snehové zrážky. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
9:33 Všetky cesty na území Nitrianskeho kraja sú pre vodičov osobných vozidiel zjazdné. Problémy majú vodiči nákladných vozidiel, najmä na ceste I/75 na trase Šaľa - Nové Zámky - Levice. Obojsmerne neprejazdná pre nákladnú dopravu je aktuálne cesta II/562 z obce Cabaj-Čápor do Nitry. Osobná doprava je na tejto ceste púšťaná striedavo, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Na rýchlostnej ceste R1 je vozovka miestami klzká, zvýšené riziko je aj na všetkých zjazdoch a nájazdoch. Na celom území Nitrianskeho kraja sa na cestách nachádza vrstva kašovitého snehu. Tá spôsobuje ťažkosti najmä nákladným vozidlám jazdiacim do kopcov, upozornila polícia. Podľa informácií dopravného servisu sa na viacerých cestách tvoria kolóny.
9:30 Žilinská krajská polícia upozorňuje, že ceste I/11 v smere zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta je uzavretá a v opačnom smere je zdržanie až trojhodinové. Uzavretý je aj tunel Horelica v smere z Čadce do Žiliny a pre údržbu je uzavretá tiež cesta I/10 medzi Bytčou a Makovom.
9:29 Sneženie, dopravné nehody a vysoký počet kamiónov skomplikoval v utorok predpoludním dopravnú situáciu na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou. Na sociálnej sieti o tom informovala prednostka Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste Marcela Lisková. „V dôsledku dopravných nehôd a hustej kamiónovej dopravy sa na viacerých úsekoch tvoria dlhé kolóny a doprava je výrazne spomalená. Prosíme všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť na cestách a ak je to možné, o zváženie odloženia cesty alebo využitie alternatívnych trás,“ uviedla Lisková.
9:26 V Záhorskej Bystrici je na ceste súvislá vrstva ľadu.
9:23 Cesta medzi Hlohovcom a Koplotovcami je neodhrnutá a primrznutá, vodiči hlásia komplikácie a nehodu. "Auto rozbité, ešteže sa nikomu nič nestalo, boli sme skontrolovať," napísal vodič Marek na Dopravnom servise okresu Hlohovec na sociálnej sieti.
9:13 Dnešné počasie dáva doprave v Bratislave riadne zabrať, informuje Dopravný podnik Bratislava s tým, že linky MHD v týchto chvíľach premávajú nepravidelne a pri cestovaní je potrebné rátať s meškaním. "Linky 1, 3 a 4 v tejto chvíli nepremávajú na Námestí SNP a na Špitálskej. Tieto linky sú odklonené cez Jesenského, nábrežie, tunel a Obchodnú. Všetky spoje linky 4 zároveň premávajú na konečnú zastávku Zlaté Piesky, medzi zastávkami Stn. Nové Mesto a Kuchajda premávajú kyvadlové autobusy," približuje.
9:11 Autá stoja za Kraľovanmi smerom na Martin, hlásia vodiči na Dopravnom servise Orava na sociálnej sieti.
9:05 Zľadovatelé cesty a chodníky trápia bratislavskú mestskú časť Ružinov. Na ceste na Astrovej ulici a na chodníku na Cyrilovej je aktuálne vrstva ľadu, ktorý sa šmýka. Informuje o tom starosta Martin Chren. "Astrovú sme celú posolili asi o pol tretej ráno. Pred piatou ráno tam boli aj naši ruční zamestnanci a všetko fyzicky odhrnuli. Napriek tomu sú na nej aktuálne asi 2 cm ľadu. Cyrilovu kolegovia z Ružinovský Podnik kompletne ohrnuli a posolili o piatej ráno. Aj tak je tam teraz (8.30) klzisko," približuje a zdôrazňuje, že "cestári nezaspali a celú noc makali", väčšinu Ružinova mali nadránom ošetrenú.
"Aktuálne však mrzne a už celkom silne prší. Dážď už dávno zmyl všetku soľ a len čo sa dotkne zeme, zamŕza. Neexistuje nič, čo by sa s tým dalo robiť. Soliť v daždi nemá žiaden zmysel, odhŕňať 1 - 2 cm ľadu sa fyzicky nijako nedá. Pred chvíľou som išiel popri Miletičke za 71kou trolejbusom a z drôtov nad ním padali na moje auto obrovské kusy ľadu, z vody, ktorá na nich primrzla a troleje ho pri prejazde zhadzovali, pozor aj na jazdu za trolejbusom. V centre mesta som už pred Ministerstvom práce videl odstavené električky," varuje.
9:00 Na diaľnici R1 pred Šintavou smerom z Nitry je skrížené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
8:55 Na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny sú v pravom pruhu odstavené kamióny.
8:54 Polícia radí vodičom, aby pri poľadovici jazdili pomalšie a s rozvahou, vyhli sa prudkému brzdeniu a medzi vozidlami dodržiavali väčší odstup. Informovala o tom na sociálnej sieti. Odporúča vodičom tiež skontrolovať si pred cestou, či majú dostatok paliva v nádrži. Medzi základné zásady bezpečnej jazdy na zľadovatených cestách patrí pomalšia jazda, dodržiavanie väčšieho odstupu, ako aj vyhýbanie sa prudkému brzdeniu. „Nezabúdajte na zimnú výbavu, dbajte na správne osvetlenie. A pamätajte, ak situáciu na cestách nepodceníte, do svojho cieľa určite bezpečne dorazíte,“ odporúčajú policajti.
8:51 Situácia v doprave sa komplikuje aj v Košickom kraji, informuje polícia
V Košiciach sú cesty zjazdné, no na úsekoch Košice – Šaca a na horskom priechode Milhosť sa tvorí súvislá vrstva snehu. Technika Národnej diaľničnej spoločnosti aj Správy mestskej zelene je v teréne. V okrese Košice-okolie leží súvislá vrstva snehu, no všetky cesty sú zatiaľ prejazdné. Zvýšenú opatrnosť si vyžaduje okrem spomenutých aj cesta smerom na Skaroš a k maďarskej hranici, kde je povrch zasnežený a šmykľavý.
V Michalovskom a Trebišovskom okrese sneženie naberá na intenzite. Na úseku I/19 medzi Michalovcami a Horovcami je utlačená vrstva snehu a technika vyráža do terénu. V Trebišove sneží v celom okrese, cesty sú zjazdné. Sneženie pretrváva aj v okresoch Spišská Nová Ves a Rožňava. V spišskom regióne je na cestách súvislá vrstva snehu, no úseky sú prejazdné a údržba prebieha. V Rožňave sú hlavné ťahy I. triedy odhrnuté, horské priechody prejazdné, no vedľajšie cesty zostávajú zasnežené a menej upravené. Technika priebežne odhŕňa a solí.
8:47 Na priechodoch Biela hora, Zbojská a Štós je zľadovatený sneh. Vlhkú až mokrú vozovku majú horské priechody Herlianske sedlo, Branisko, Pusté Pole, Dargov a Klenov.
8:46 Dopravný servis upozorňuje pred jazdou na diaľnici D1 v úseku medzi Liptovským Mikulášom a Spišským Štvrtkom, kde je upravený iba pravý jazdný pruh a šmýka sa.
8:45 Zelená vlna STVR zároveň varuje pred hromadnou nehodou medzi Rohožníkom a Sološnicou. „Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Lakšársku Novú Ves a Malacky,“ dodala. Ako približuje polícia, podľa doterajších informácií autobus počas jazdy vošiel do protismernej časti vozovky kde došlo k zrážke s vozidlami Volkswagen Tiguan a Kia Sportage. Na mieste nehody aktuálne zasahujú okrem príslušníkov PZ aj príslušníci iných záchranných zložiek.
8:43 V utorok ráno hlásia vodiči kolóny v Rovinke smerom do Bratislavy, kde je zdržanie vyše hodiny, tiež na trase zo Štvrtka na Ostrove do Bratislavy, vodiči si v kolóne počkajú 40 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR. Pre nehodu v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Stupavu uzavreli pravý jazdný pruh. Za Lamačom smerom na Stupavu na úseku 54,5. kilometri je skrížené auto v dvoch pruhoch. Zelená vlna STVR informuje aj o nehode v Bratislave na križovatke ulíc Limbová a Pri Suchom mlyne. Zrazili sa dve autá, blokovaný je stred križovatky.
8:32 Cesta I/9 v okrese Bánovce nad Bebravou pri motoreste je prejazdná striedavo, na úseku zabezpečujú cestári intenzívne čistenie. V okrese Prievidza je pre nákladnú dopravu obmedzená prejazdnosť na všetkých horských úsekoch. Cesta I/64 od Kľačna v smere na Fačkov je prejazdná len pre osobnú dopravu. Kolóny sa tvoria pred obcou Hradište aj cez Dolné Vestenice. „Prosíme vodičov, aby prispôsobili jazdu podmienkam, dodržiavali pokyny hliadok polície a počítali so zdržaním. Ak môžete, odložte cestu alebo zvoľte inú trasu,“ vyzvali policajti.
8:31 Husté sneženie komplikuje v utorok ráno dopravu vo viacerých častiach Trenčianskeho kraja. Problémy spôsobuje na diaľnici D1 i na hornej Nitre. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti, vodičov vyzvala na mimoriadnu opatrnosť a trpezlivosť. „V celom kraji sa nachádza súvislá vrstva snehu a podmienky na cestách sú zhoršené,“ uviedli policajti. Diaľnica D1 je prejazdná, je na nej znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu, pričom najproblematickejšie je stúpanie v katastri obce Zamarovce v okrese Trenčín.
8:28 Polícia vyzýva chodcov a vodičov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok na opatrnosť aj na území Trnavského kraja. „Na cestách a chodníkoch sa poriadne šmýka. Jazdite a choďte mimoriadne opatrne,“ vyzvala trnavská krajská polícia. Zelená vlna v utorok ráno informovala okrem iného aj o dopravnej nehode dvoch áut v obci Veľké Dvorníky v okrese Dunajská Streda.So zdržaním musia vodiči počítať pri prejazde Bielej hory medzi Jablonicou a Trstínom. Na Bielej hore sa podľa Zelenej vlny STVR v utorok ráno skrížili kamióny a úsek bol neprejazdný. Polícia neskôr spresnila, že úsek je už čiastočne prejazdný.
8:26 Horský priechod Kremnické Bane I/65 je uzavretý pre vozidlá nad 10m z dôvodu hustého sneženia. Informovala o tom Banskobystrická regionálna správa ciest.
8:23 Doba uzatvorenia bratislavského letiska sa predlžuje do 11.15 h.
8:21 Vodiči hlásia ťažko prejazdný horský priechod Skýcov, dôvodom je viacero skrížených kamiónov.
8:19 Web imhd.sk informuje o nepravidelnej premávke električiek liniek 1, 3 a 4. „Pre nepriaznivé počasie a uviaznutie veľkého počtu električiek v centre mesta je aktuálne potrebné počítať s veľmi nepravidelnou premávkou na linkách 1, 3 a 4. Minimum električiek (takmer žiadne) po 7.45 h premáva na Račianskej a Vajnorskej radiále, rovnako ani k Hlavnej stanici električky nepremávajú,“ informuje web imhd.sk.
8:15 Dokedy potrvá ľadovica?
"Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front. Prináša zrážky na viaceré miesta a, našťastie, prevažuje sneženie. Obyvatelia západného Slovenska (najmä južnej polovice regiónu) nemali to šťastie, pretože oteplenie vo vyšších hladinách bolo príliš výrazné a oteplilo sa nad nulu. Snehové vločky sa preto zmenili na dážď a keďže v prízemnej vrstve je teplota bezpečne pod nulou, tak tento dážď namŕza," píše SHMÚ na sociálnej sieti.
Dodáva, že v utorok ráno všade mrzne a napríklad aj v hlavnom meste je to až na úrovni -3 až -4 st. Pri pomerne výdatnom daždi ani nie je možné stihnúť ošetriť komunikácie. Podľa SHMÚ má pršať približne do 10.00 h až 11.00 h. Okolo poludnia alebo tesne predpoludním by už na západe pršať nemalo a v Trenčianskom kraji zrážky ustanú skôr. Na strednom a východnom Slovensku budú zrážky ustávať popoludní, ale tam bude naďalej prevažovať sneženie.
Pri pohľade na predpoveď maximálnej teploty vzduchu je zrejmé, že ani dnes sa ešte teplota na viacerých miestach nad nulu nedostane. Najvyššia šanca je na Záhorí. Na miestach kde padal mrznúci dážď tak môže ľadovica pretrvávať aj po tom čo zrážky ustanú. Nebezpečné to bude najmä na povrchoch, ktoré neboli ošetrené soľou (najmä chodníky).
8:05 Pre poľadovicu a námrazu na trolejovom vedení je premávka liniek MHD v Bratislave obmedzená a nepravidelná. Informuje o tom na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB). „Za vzniknutú nepríjemnú situáciu spojenú s prerušením a meškaním vozidiel sa ospravedlňujeme,“ napísal DPB. Na sociálnej sieti informuje, že všetky spoje električky číslo 4 končia na zastávke Zlaté piesky, konečná zastávka Stanica Nové Mesto nie je obsluhovaná. Úsek medzi zastávkami Stanica Nové Mesto a Kuchajda obsluhuje kyvadlová autobusová doprava.
7:57 Z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok na vzletovo-pristávacej dráhe bude bratislavské letisko do 9.15 h uzatvorené. Informovalo o tom na sociálnej sieti. "V ranných hodinách preto očakávame meškania letov. Zasadá kalamitný štáb, ktorý vyhodnotí brzdné účinky na dráhe a opätovnú prevádzkyschopnosť letiska. Cestujúcim odporúčame sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch," vyzýva.
7:55 Slovenská správa ciest hlási zhoršené podmienky na viacerých úsekoch
Diaľnice a rýchlostné cesty sú síce zjazdné, no na západnom a strednom Slovensku sú pokryté vrstvou čerstvého či kašovitého snehu s hrúbkou 1 až 3 cm. Podobná situácia je aj na cestách I., II. a III. triedy, kde sa miestami – najmä v západných okresoch – nachádza až 4 až 5 cm snehu, v okrese Topoľčany dokonca 5 až 10 cm utlačeného či zľadovateného povrchu.
Horské priechody sú prejazdné len s obmedzeniami. Na väčšine z nich leží 1 až 3 cm čerstvého alebo utlačeného snehu, na Zbojskej a Štóse je povrch zľadovatený. Niektoré priechody, ako Herlianske sedlo, Branisko či Dargov, majú vozovku mokrú. Pre náročné podmienky je viacero úsekov úplne uzavretých – Donovaly pre vozidlá nad 10 metrov, Príslop pre vozidlá nad 12 metrov a Fačkovské sedlo pre nákladnú dopravu nad 12 metrov. V zimnej sezóne sú neudržiavané a uzavreté aj cesty II/549 a III/3227.
Silné sneženie obmedzuje viditeľnosť na približne 100 metrov najmä na severe a západe Slovenska. Na viacerých miestach sa tvorí poľadovica a na Šturci sa objavujú aj snehové jazyky. V okrese Čadca bol pre zhoršené podmienky vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie. Nebezpečenstvo predstavuje aj padanie skál – na Donovaloch medzi 28. a 29. kilometrom a na Šturci medzi 6. a 13. kilometrom.
Niektoré úseky vyžadujú špeciálnu výbavu. Na ceste II/531 medzi Muráňom a Červenou Skalou sú pre vozidlá nad 10 metrov povinné snehové reťaze. Prejazd cez Šútovce je v zimnej sezóne zakázaný pre vozidlá nad 10 metrov. Správa ciest odporúča vodičom zvýšenú opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti a zváženie jazdy najmä v horských oblastiach, kde sa podmienky môžu rýchlo meniť.
Polícia pre uzavretú diaľnicu od Čunova v smere do Maďarska očakáva komplikácie
Bratislavská polícia upozorňuje na možné dopravné komplikácie na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy pre uzavretie diaľnice smerom od hraničného priechodu Čunovo - Rajka D2 do Maďarska pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Z dôvodu uzatvorenia diaľnice M15 (diaľnica smerom od HP Čunovo - Rajka D2 do Maďarska) policajtmi maďarskej polície vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré sa týka nákladných vozidiel nad 7,5 tony, upozorňujeme vodičov na možný vznik dopravných komplikácií na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy,“ uviedol Szeiff.
Alternatívna trasa do Maďarska je vedená cez D4 - R7 smer Dunajská Streda a následne cestu I/63 k hraničnému priechodu Medveďov - Vámosszabadi alebo hraničný priechod Komárno - Komárom. „Vodičov vyzývame, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov, prípadne dopravného značenia a zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť,“ uzavrel Szeiff.
Sneženie a mrznúci dážď skomplikujú v utorok dopravu
Mrznúci dážď dorazil v utorok ráno aj na Slovensko a meteorológovia upozorňujú, že situácia bude až do poludnia mimoriadne nebezpečná. Hoci aktuálne na väčšine územia sneží, zrážky sa postupne menia na dážď – najmä na juhozápade, kde sa teploty pohybujú okolo –1,5 °C. Kvapalné zrážky po dopade na premrznutý povrch okamžite zamŕzajú a vytvárajú súvislú vrstvu ľadu na cestách aj chodníkoch.
Najkritickejšia situácia sa očakáva na západnom a juhozápadnom Slovensku, kde môže vzniknúť až 8 mm hrubá ľadová vrstva. Takáto kombinácia predstavuje vysoké riziko šmykov, dopravných nehôd aj pádov chodcov. Meteorológovia preto odporúčajú, aby ľudia v najviac ohrozených oblastiach radšej nevychádzali von, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Zrážky budú najsilnejšie v ranných hodinách a pretrvajú minimálne do dopoludnia. Vodiči by mali jazdiť mimoriadne opatrne, vyhnúť sa prudkému brzdeniu a počítať s tým, že vozovky môžu byť miestami úplne pokryté ľadom.
Na juhozápade je poľadovica, platí 2. stupeň výstrahy, na severe sneží
Počas utorka hrozí najmä na juhozápade poľadovica, pre Bratislavský kraj a niektoré okresy Trnavského kraja vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu druhého stupňa pred poľadovicou, platí do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe. Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí do 18.00 h pre zvyšok Trnavského kraja, pre okresy Trenčianskeho i Nitrianskeho kraja. Prvý stupeň výstrahy pred snežením vydali pre celý Žilinský kraj, niektoré okresy Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a tiež pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa. Druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Bratislavský kraj a pre okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Prvostupňová výstraha pred poľadovicou platí pre zvyšok Trnavského kraja, celý Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom.
Výstraha prvého stupňa pred snežením platí do 14.00 h. Spadnúť môže približne desať centimetrov nového snehu. SHMÚ vydal tiež upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasť Jelšavy.
Nebezpečenstvo pre ľudí
Poľadovica predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. „Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ informujú meteorológovia o odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Poľadovica na cestách výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd. „Elektrické vedenie môže byť pokryté súvislou vrstvou ľadu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie vedenia, preto hrozí zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení, čo môže viesť k zraneniu až smrti,“ približuje tiež ÚVZ.
Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patrí pri poľadovici široká časť populácie, predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu. „Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zľadovatených povrchoch,“ radí ÚVZ. Pri predchádzaní pošmyknutiu a pádu treba dbať na výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky, ako aj používať zábradlia, ak sú k dispozícii. ÚVZ upozorňuje ľudí, aby sa nedotýkali spadnutého elektrického vedenia a dodržiavali od neho bezpečnú vzdialenosť.