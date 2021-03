Nahá kráska zo Smrtonosnej zbrane: Aha, ako vyzerá po vyše 30 rokoch!

Patsy Kensit sa narodila 4. marca 1968. Jej otec pracoval pre londýnskych gangstrov a ešte pred narodením dcéry sedel vo väzení. Jeho otec bol tiež kriminálnik – zlodej a falšovateľ.

Už ako štvorročná sa Patsy objavila v reklame, o dva roky sa objavila vo filmoch Gold a The Great Gatsby.

V roku 1985 popri hereckej kariére odštartovala aj spevácku. Bola líderkou kapely Eighth Wonder až do roku 1989. V tom roku si zahrala v pokračovaní Smrtonosnej zbrane – stvárnila Riku vand den Haas, asistentku diplomata Arjena Rudda. Zároveň vo filme odznela aj pieseň jej kapely „I'm Not Scared“.

V rokoch 2004 až 2006 hrala v seriáli Emmerdale, neskôr prešla do dramatického seriálu z medicínskeho prostredia Holby City.

V roku 2015 sa zúčastnila celebritného vydania reality šou Big Brother a v uzavretom priestore pod dohľadom kamier strávila 21 dní, kým bola vyradená.

Patsy Kensit má za sebou 4 manželstvá a rovnako tak aj 4 rozvody. Jej tretím manželom bol spevák Liam Gallagher. Posledné manželstvo umelkyne netrvalo ani celý rok.

